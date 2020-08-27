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ЦИК проверит клип "Мекеним Кыргызстан" на наличие незаконной агитации

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 27 августа, рабочая группа в Центральной избирательной комиссии рассмотрит вопрос о соблюдении правил ведения предвыборной агитации партией "Мекеним Кыргызстан".Об этом VB.KG сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Поводом для внимания ЦИК послужил музыкальный клип Бека Борбиева под названием "Мекеним Кыргызстан" - "Моя Родина - Кыргызстан", который был опубликован в социальных сетях в субботу. За это время его успели посмотреть более 71 тысячи раз. В видео несколько раз появляется символика политобъединения.

Ранее певец Бек Борбиев был замечен на съезде партии "Мекеним Кыргызстан".

Отметим, предвыборная агитация стартует 3 сентября. До этого времени партии, намеренные баллотироваться на выборах не имеют право проводить агитацию. В случае, если члены Центральной избирательной комиссии посчитают, что данный клип нарушает нормы законодательства, партия получит предупреждение. После двух предупреждений партия снимается с предвыборной гонки.


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URL: https://www.vb.kg/391445
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Бек Борбиев
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