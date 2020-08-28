Непризнанные родиной. Ветеранов-афганцев оставили без льгот

Наши генералы и правительство плюнули в лицо кыргызстанцам-защитникам родины. Речь идет о небольшой "горстке" ветеранов, которые когда-то служили на таджикско-афганской границе в годы войны в Афганистане, об этом VB.KG сообщил член общественного совета ГКДО КР, общественный советник омбудсмена КР и военный пенсионер, полковник в отставке Анвар Сартаев.

Он отметил, что льготы предназначенные для воинов-афганцев распространяют на личный состав подразделений ВСКР, выполняющих интернациональный долг по защите государственных интересов Кыргызской Республики на таджикско-афганской границе (премьер-министр Т. Чынгышев подписывает Постановление №603 9 декабря 1992 года).

- Однако генерал Феликс Кулов, будучи премьер-министром 2006 году, ознакомившись с проектом Постановления, подписывает решение о признании недействительным этого приравнивания. Позже он признал, что это было неправильно, сказав: "Если бы я продолжал платить военным, меня бы посадили". Нами в поддержку ветеранов было направленно письмо в Правительство КР, о содействии восстановления справедливости. К сожалению, нынешнее правительство поступило также. Чтобы ветераны получили дополнительные льготы, нужно внести изменения в действующее законодательство, в частности Закон КР "О ветеранах войны, вооруженных Сил и тружеников тыла", но ни сотрудники правительства, ни и тем премьер-министр этого не сделали. А наше письмо было отписано в Госкомитет по делам обороны. Они же в ответ прислали выписку из закона,- отметил Сартаев.

По его словам, институт под названием "государство", в лице чиновников, забыло о своем предназначении - ведения деятельности родины и живущего в нем населения.

- Раньше ветераны всегда были не последними в статьях бюджета родины. Что, сегодня случилось? К сожалению, чиновники не там сэкономили. Мы призываем их одуматься, не экономить на образовании, здравоохранении, обороне. Верните положенное по справедливости. Мы знаем, что военным нельзя создавать политические организации, однако, ветеранам этого делать не запрещено, - добавил Анвар Сартаев.