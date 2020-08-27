Боронов поручил изучить вопрос организации проезда первоклассников до школы

Министерству образования и науки необходимо изучить вопрос организации проезда первоклассников до школы и обратно. Об этом заявил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

На очередном заседании Республиканского оперативного штаба была заслушана информация министерства образования и науки Кыргызской Республики о порядке обучения школьников в новом учебном году и соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в школах.

Согласно решению штаба, в новом учебном году ученики 1 классов будут обучаться непосредственно в школе, ученики остальных классов, студенты средне-специальных и высших учебных заведений будут обучаться в онлайн-режиме. Дальнейший порядок обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Премьер-министр подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения санитарно-гигиенических норм в школах, где будут учиться первоклассники.

"Администрация школы несет ответственность за строгое соблюдение соответствующих санитарных норм. Учитывая высокий риск передачи инфекции в общественном транспорте, министерству образования и науки, совместно с местными органами власти, следует изучить возможность организации проезда первоклассников до школы и обратно. Этот вопрос особенно касается городов", - передает слова Боронова пресс-служба правительства.

Глава правительства добавил, что для детей из малоимущих семей необходимо создать условия для дистанционного обучения, решив вопрос обеспечения телевизорами и мобильными телефонами.

Премьер-министр особо подчеркнул важность качественного выполнения поручений, данных штабом государственным и местным органам власти. Он также добавил, что необходимо регулярно контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований в общественном транспорте.