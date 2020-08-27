Погода
$ 78.26 - 78.64
€ 91.42 - 92.75

Боронов поручил изучить вопрос организации проезда первоклассников до школы

117  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерству образования и науки необходимо изучить вопрос организации проезда первоклассников до школы и обратно. Об этом заявил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

На очередном заседании Республиканского оперативного штаба была заслушана информация министерства образования и науки Кыргызской Республики о порядке обучения школьников в новом учебном году и соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в школах.

Согласно решению штаба, в новом учебном году ученики 1 классов будут обучаться непосредственно в школе, ученики остальных классов, студенты средне-специальных и высших учебных заведений будут обучаться в онлайн-режиме. Дальнейший порядок обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Премьер-министр подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения санитарно-гигиенических норм в школах, где будут учиться первоклассники.

"Администрация школы несет ответственность за строгое соблюдение соответствующих санитарных норм. Учитывая высокий риск передачи инфекции в общественном транспорте, министерству образования и науки, совместно с местными органами власти, следует изучить возможность организации проезда первоклассников до школы и обратно. Этот вопрос особенно касается городов", - передает слова Боронова пресс-служба правительства.

Глава правительства добавил, что для детей из малоимущих семей необходимо создать условия для дистанционного обучения, решив вопрос обеспечения телевизорами и мобильными телефонами.

Премьер-министр особо подчеркнул важность качественного выполнения поручений, данных штабом государственным и местным органам власти. Он также добавил, что необходимо регулярно контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований в общественном транспорте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391454
Теги:
дети, школа, Кыргызстан, Кубатбек Боронов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  