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Чудеса и красоты Суусамыра (фото)

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- Владимир Пирогов
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Наконец–то сняты санитарные посты вокруг Бишкека, и можно расширить географию репортажей. Однозначно, в первую очередь нужно ехать на Суусамыр. Там, на высокогорном пастбище, пасутся лошадки и барашки. Они нагуливают жирок на роскошном разнотравье, выкармливают детенышей и просто радуют глаз фотографа, соскучившегося на карантине по живой флоре и фауне.

Дорога Бишкек - Ош змеей вьется между гор. Ее серпантины штопором ввинчиваются в тоннель, а из него вылетают уже в Суусамырской долине.

Все на своих местах - "Париж", "Лондон" и другие придорожные поселения, которые живут благодаря оживленной трассе. Юрты жмутся к ней как можно ближе, чтобы не пропустить потенциальных покупателей кумыса и других молочных продуктов, которыми торгуют животноводы.

Выходим из своего "пепелаца", достаем фотографическое "железо". Прицеливаемся, но нам говорят, что, прежде чем снимать, нужно по законам гостеприимства войти в юрту, отведать кумыса. Поскольку гостеприимство неизбежно, мы так и делаем. Нам наливают по здоровенной кесе пенистого напитка. Он такой, как я люблю - с газком, молодой, еще не добродил. Кока–кола и другие современные напитки отдыхают.

После кумыса можно и поговорить. Рассказываем последние бишкекские новости про коронавирус и двустороннюю пневмонию. Хозяева стойбища в составе главы семейства - бабушки, сына и его жены, а также внуков - перекочевали сюда в мае, у них больше десятка лошадей, из которых несколько дойных кобыл, недавно ожеребившихся, ну и, разумеется, барашки.

Как раз подошло время дойки. Кстати, кобыл в течение дня доят раз 8, а то и больше. Дело это не такое простое, как кажется постороннему взгляду. Сначала нужно подвести к мамаше жеребеночка, чтобы он приложился и отведал молока, потом его убирают и уже тогда доят. Затем молоко помещают в кожаный, прокопченый бурдюк, где уже "работает" закваска, и в течение дня регулярно перемешивают.

Молодая хозяйка активно вращает ручку сепаратора, который отделяет сливки от молока, а бабушка тем временем учит внучку, как делать курут из соленого творога. Они вместе катают шарики и складывают их сушиться. Тут же самый маленький джигит приобретает навыки обращения с кнутом, крутит его, пытаясь произвести щелчок. Иногда получается.

Бог миловал - среди стойбищ не было случаев заболевания коронавирусной инфекцией, хотя в селе Суусамыр - откуда семья перекочевала - они были, и даже со смертельным исходом.

Едем дальше. История везде одна и та же: сначала гостеприимство, потом - съемка. И трасса все так же, как стальная лента, рассекает зеленую бесконечность долины.

Одинокие вагончики - не достопримечательность этих мест, их много. А рядом свалено то, из чего собирают юрту: тюндюк, шесты, двери, войлочные накидки. Интересуюсь, почему так поздно собираются ставить жилище? Оказывается - вовсе и не собираются. Как раз наоборот - намерены уезжать домой по месту прописки. Стало интересно, почему так рано? Ведь обычно это происходит в сентябре. И тогда хозяева рассказали грустную историю: недавно в долине случился ураганный ветер такой силы, что их юрту просто раздавило - она сложилась как карточный домик. А у соседей юрту перевернуло, и она укатилась.

Погода в этом году на Суусамыре не балует. Почти каждый день дождь, сильный ветер. Когда мы там были, температура едва достигала +15 градусов. Нам после бишкекской духоты и запаха раскаленного асфальта это показалось раем.

Вот и выяснилось - Суусамыр стоял, стоит и стоять будет. Его обитатели не утратили своего знаменитого гостеприимства, коронавирус их не достал, да и как достать этих людей, живущих на такой "конкретной" самоизоляции. Кумыс не потерял своего бодрящего вкуса, курут соленый и отлично идет с пивом. А мое любимое место съемки по–прежнему фотогенично..


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URL: https://www.vb.kg/391455
Теги:
Кыргызстан
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