Шах и Мат: Почему нас разгромили

Сборная Кыргызстана в Первой всемирной онлайн–олимпиаде ФИДЕ по шахматам потерпела крупное фиаско. В своем дивизионе наши спортсмены заняли последнее десятое место и не смогли выступить в финальной части турнира.

В Олимпиаде приняли участие 163 национальные дружины. Нашей команде предстояло сразиться с шахматистами ФРГ, Индонезии, Филиппин, Беларуси, Бельгии, Австралии, Болгарии, Бангладеш и Туркмении.

Стартовый поединок против команды Филиппин был проигран всухую - 0:6. Точно такой же результат был зафиксирован в поединке против команды Австралии.

Далее было поражение от Индонезии со счетом 1:5. Единственную партию выиграла Айжан Съездбекова. С таким же результатом завершился поединок против команды Болгарии, Горькую пилюлю поражения удалось немного подсластить Азизу Дегенбаеву.

Затем последовал аналогичный разгром и от шахматистов ФРГ. Лишь Семетей Тологон тегин добился победы над своим соперником.

Команде Бангладеш наши спортсмены проиграли со счетом 2:4. Успеха добились Асыл Абдыжапар и Нурай Советбекова.

В противостоянии с белорусской командой последовал еще один разгром: 0,5 : 5,5. Руслану Съездбекову удалось сыграть вничью с Вячеславом Зарубицким. И в матче против команды Туркмении был зафиксирован такой же счет. В нашей команде отличился Дегенбаев.

Зато в поединке против бельгийцев наши шахматисты превзошли самих себя, победив именитых соперников со счетом 4:2. Успехов в нашей команде добились Диана Омурбекова, Нурай Советбекова, Шахнази Мусаев и опять Дегенбаев.

Удалось на прощание громко хлопнуть дверью. Но единственная победа не позволила занять даже предпоследнее, девятое, место. Кыргызстанцы стали 100–процентными аутсайдерами.

Поражение наших шахматистов далеко не случайное. С прошлого года среди них полыхал конфликт. Часть поддерживали теперь уже бывшего президента федерации Мирлана Турпанова, а большинство горело желанием видеть в кресле руководителя Таланта Мамытова, который успел заручиться международной поддержкой.

Такие конфликты не проходят бесследно. В составе сборной нашей страны не оказалось нескольких опытных игроков, появились новые, малоизвестные.

Мамытов обещал шахматистам всемерную поддержку и справедливый подход к комплектованию сборной страны. Пока у него слова расходятся с делами.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"