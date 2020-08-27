Решение суда по "Кыргызстану". Партии намерены начать бессрочный митинг

Ряд партий намерены начать бессрочный митинг из-за решения Административного суда Бишкека по партии "Кыргызстан". Об этом после оглашения решения заявил член партии "Ата Мекен" Тилек Токтогазиев.

К социалистам готовы присоединиться "Чон Казат" и другие.

- Партия нарушила закон и ЦИК принял правомерное решение, вернув документы. Сейчас мы видим как нарушают законы, - сказал Токтогазиев.

Он заявил, что он и его соратники намерены немедленно отправиться к зданию ЦИК.

Членов партии "Кыргызстан", выходящих из здания суда оппоненты встречали криками "Чимкирик".

Напомним, суд отменил решение ЦИК от 25 августа и обязал ведомство принять документы партии "Кыргызстан" для регистрации на выборах.