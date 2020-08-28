Назначен глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Жогорку Кенеш

Задачи укрепления сотрудничества в СНГ рассмотрены на очередном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при его уставных и других органах. Их встреча прошла в режиме видеоконференции, с подключением площадок Исполкома СНГ в Минске и Москве.

Собеседники сформировали проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, проведение которого планируется в Ташкенте 6 ноября. К рассмотрению предлагаются 17 вопросов, касающихся развития и углубления сотрудничества стран Содружества по различным направлениям деятельности. Значительная часть вопросов экономического блока будет предварительно рассмотрена на заседании Экономического совета СНГ 11 сентября.

На заседании также рассмотрен вопрос о главе миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября. Миссию возглавит первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

По информации Межпарламентской Ассамблеи СНГ, формирование группы международных наблюдателей из стран-участниц уже начато. В эту группу войдут представители их парламентов , сотрудники Секретариата Совета МПА Содружества, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ.

В рамках долгосрочного мониторинга планируется посещение ими регионов Кыргызстана, знакомство с работой его Центральной избирательной комиссии, участковых и территориальных избирательных комиссий. Члены мониторинговой группы проведут встречи с представителями партий, государственных органов и органов местного самоуправления.

Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при его уставных и других органах намечено на 22 сентября, сообщили в Исполкоме Содружества.