Дома у бишкекчанина обнаружены каннабис, марихуана и героин весом 4,6 кг

Сотрудники подразделения СБНОН МВД обнаружили и изъяли наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Управления по СБНОН МВД КР по г. Бишкек зарегистрировали преступление, связанное с незаконным изготовлением и распространением наркотиков. Успешно проведена операция по выявлению и пресечению деятельности лиц, занимавшихся незаконным культивированием растений, содержащих наркотические вещества.

В рамках досудебного производства были проведены специальные следственные действия и обысковые мероприятия. В одном из домов в г. Бишкек обнаружены и изъяты наркотические средства растительного и полусинтетического происхождения: каннабис, марихуана, героин.

Обнаружены кроме этого курительные принадлежности: мундштуки, кальян, лампочки, приспособленные для курения наркотиков, а также шприцы. Общий вес изъятых наркотических средств составил 4 кг 686 грамм.

По подозрению в совершении преступления задержан житель столицы.

Осуществляются следственные мероприятия. Проведены соответствующие экспертизы.

В настоящее время ведутся дополнительные специальные следственные действия по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступной деятельности.