Президент подписал Указ "О награждении государственными наградами КР"

Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в связи с Днем независимости Кыргызской Республики.

орденом "Манас" I степени

Кудаярова Дуйшө Кудаяровича – заведующего кафедрой госпитальной педиатрии Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, академика Национальной академии наук Кыргызской Республики;

орденом "Манас" II степени:

Мамакеева Мамбета Мамакеевича – профессора кафедры госпитальной хирургии Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, академика Национальной академии наук Кыргызской Республики;

Султанова Омора – поэта, общественного деятеля;

орденом "Манас" III степени

Ашыралиева Кемела – общественного деятеля;

медалью "Данк":

Джолдошеву Салию – пенсионера;

Рахимова Мамыржана Тойчиевича – мэра г. Баткен;

Рахимова Ахмаджона Каримовича – тренера по вольной борьбе Кара-Суйской детско-юношеской спортивной школы;

Султаналиеву Раю Мамакеевну – проректора по научной работе и внешним связям Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова;

присвоить почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики":

Алсеитовой Шайгуль Токтакуновне – артистке Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова;

Бактыгулову Сталбеку Алтымышовичу – композитору, члену общественного объединения "Союз композиторов Кыргызской Республики";

Иваковой (Момушова) Гульмайрам Момушовне – певице, исполнительнице;

Малдыбаевой Жылдыз Абдыласовне – композитору, члену общественного объединения "Союз композиторов Кыргызской Республики";

Урманову Уркану – артисту Кыргызского государственного цирка им. А. Изибаева;

почетное звание "Народный писатель Кыргызской Республики":

Байгазиеву Советбеку Орозкановичу – писателю, главному научному сотруднику Кыргызской академии образования;

Станалиеву Самсаку Станалиевичу – писателю, главному редактору журнала "Ала-Тоо";

почетное звание "Народный поэт Кыргызской Республики"

Закировой Тазагүл – поэту, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";

почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики":

Аликееву Малику Жунушовичу – солисту фольклорной группы "Эл ырчысы-Эстебес тобу" Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Конушевой Гульшан Ниязбековне – заведующей кафедрой специального фортепиано Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова;

Касымову Дуйшенбеку – артисту Кыргызского государственного академического оркестра народных инструментов

им. К. Орозова Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Кочорбаеву Рахатбеку Сардарбековичу – учителю по классу комуза детской музыкальной школы № 5 г. Бишкек;

Стамкуловой Ферузе Икрамовне – солистке Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;

Черикчиевой Токтобубу Апышовне – певице, инструктору по проведению культурных мероприятий Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова;

почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики":

Айтпаевой Гульнаре Амановне – директору культурно-исследовательского центра "Айгине";

Асакеевой Бурул Амантуровне – руководителю детского творческого объединения "Рабаят" и передвижного театра кукол "Рабаят";

Бостонкулову Маматибраиму – певцу-композитору, поэту, драматургу, писателю, члену общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";

Джапаркуловой Венере Самарбековне – учителю Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната им. М. Абдраева при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

Исабаевой Жыпаркүл Ошуровне – писателю, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики", заведующей отделом культуры редакции газеты "Кыргыз Туусу";

Калилову Кадыру – комментатору общественного радиоканала "Биринчи радио" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Калыбекову Нурланбеку Осконалиевичу – писателю, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";

Камчыбековой Уулбүбү – руководителю кружка Ноокатского районного отдела культуры Ошской области;

Касымовой Марие Абдыжапаровне – балетмейстеру Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;

Мамбеталиевой Орозган Асаналиевне – художнику, председателю общественного объединения "Ассоциация женщин-художников и искусствоведов Кыргызстана";

Маткеримовой Тилек Борончиевне – певице, организатору хора, члену общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";

Оторбаеву Түгөлбеку Турпановичу – поэту, писателю, члену общественных объединений "Национальный союз писателей Кыргызской Республики" и "Союз журналистов Кыргызской Республики";

Пасановой Зинакан – поэту, писателю, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";

Турумбаевой Чолпон Мукашовне – комузистке, дирижеру, доценту Кыргызского государственного университета культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой;

Чокиеву Турдубеку Асановичу – композитору, члену общественного объединения "Союз композиторов Кыргызской Республики";

почетное звание "Заслуженный врач Кыргызской Республики":

Амангелдиевой Канчайм Аскаровне – заведующей санитарно-бактериологической лабораторией Каракольского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

Болотбекову Бакытбеку Абдылдаевичу – директору Чуйской областной объединенной больницы;

Дворкину Михаилу Ицковичу – доценту кафедры семейной медицины Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;

Джузумалиевой Кулжамал Сардаровне – заведующей отделением анестезиологии и реанимации Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Кыргызбаеву Жекшенбеку – врачу-хирургу хирургического отделения Иссык-Кульской районной территориальной больницы;

Cарымсакову Талантбеку Бектемировичу – заведующему отделением экстренной медицинской помощи Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии;

Тулегабыловой Нургуль Мукашевне – заведующей диагностическим отделением государственного учреждения "Клиническая больница Управления делами Президента и Правительства Кыргызской Республики" при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики;

Тилекову Эрнису Абдышевичу – директору Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

почетное звание "Заслуженный строитель Кыргызской Республики":

Джоошбекову Болоту – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая производственная фирма "МАКСАТ", г.Токмок;

Иязалиеву Тургунбеку Токтосуновичу – начальнику строительного участка открытого акционерного общества "Кантский цементный завод";

Кыдырову Абдыкайыму Джалаловичу – директору общества с ограниченной ответственностью "Сандвич", г. Ош;

Маралбаеву Асылбеку Осконбаевичу – первому заместителю директора по производству общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3" открытого акционерного общества "ДСК "Азат", г. Бишкек;

Сагынбекову Карыпбеку – начальнику управления строительно-технических экспертиз Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики;

почетное звание "Заслуженный учитель Кыргызской Республики":

Асанкадыровой Гулумкан Асанкадыровне – учителю начальных классов Национальной школы-лицея инновационных технологий им. А. Молдокулова г. Бишкек;

Аттокуровой Урнисе – учителю кыргызского языка и литературы средней школы им. А. Жансеитова Чуйского района Чуйской области;

Бапышовой Нуржамал – учителю истории средней школы № 9 им. И. Умарова Токтогульского района Джалал-Абадской области;

Байматову Нуркалыйу – директору Бишкекской гимназии-интерната № 1 им. А. Каниметова;

Джунушевой Чолпон Мелсбековне – директору учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 70 г. Бишкек;

Жаңыбаевой Гүлжамал Акуновне – директору средней общеобразовательной школы № 20 Арал им. Ж. Ашымова Тюпского района Иссык-Кульской области;

Селезневой Елене Борисовне – директору гимназии-комплекса № 26 с углубленным изучением французского языка г. Бишкек;

почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики"

Осконбаеву Эмилю Жолдошевичу – заместителю председателя Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики;

почетное звание "Заслуженный экономист Кыргызской Республики":

Джаилову Джумабеку Сатаевичу – профессору института непрерывного открытого образования Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова;

Шамшиеву Насирдину – заведующему отделом координации политики развития сферы услуг главного управления макроэкономической политики развития сферы услуг Министерства экономики Кыргызской Республики;

почетное звание "Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики"

Асанканову Абылабеку – директору института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики;

Почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Кыргызской Республики":

Алиеву Аскербеку Тукешовичу – директору муниципального предприятия "Бишкек пекарня" мэрии г. Бишкек;

Эгамбердиевой Джумагуль – председателю правления открытого акционерного общества "Государственная страховая организация";

почетное звание "Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики":

Абдижаминову Султанали Маматашимовичу – заведующему отделом по документационному обеспечению и связям с общественностью аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области;

Баймырзаевой Шаазаде Касымовне – заведующей отделом по документационному обеспечению и связям с общественностью аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области;

почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики"

Омуралиевой Мунаркан Азимовне – директору объединенного центра семейной медицины Первомайского района г. Бишкек;

почетное звание "Заслуженный работник образования Кыргызской Республики":

Ситоленко Андрею Владимировичу – директору учебно-воспитательного комплекса-гимназии № 23

им. И.В. Гёте г. Бишкек;

Иметову Букарбаю – профессору кафедры методики музыкального воспитания, теории и хорового дирижирования Ошского государственного университета;

Шакеевой Чынаре Асановне – ректору Кыргызско-Российской академии образования;

Молдобаеву Жусупу Шералиевич– учителю кыргызского языка и литературы средней школы

им. А. Абдуваитова г. Ноокат, Ошской области;

Халилову Абдыганы Дарманбековичу – доценту кафедры периодической печати факультета журналистики Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

Момуналиеву Сатканбаю – заведующему кафедрой филологических образовательных технологий факультета кыргызской филологии и журналистики Ошского государственного университета;

Эсенкулову Нурмамату Жокеновичу – проректору Кыргызского государственного университета

им. И. Арабаева;

почетное звание "Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики"

Кадырову Суюндуку Кадыровичу – советнику генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Кант-Сүт", г. Бишкек;

почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Кыргызской Республики":

Бакирову Турсунбеку Камчыбековичу – директору Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

Досаеву Ренаду Абдулаевичу – директору объединения юридических лиц "Ассоциация рыбных хозяйств",

г. Бишкек;

Чернышу Ивану Васильевичу – председателю правления сельскохозяйственного семеноводческого кооператива "Заря", Ак-Суйский район Иссык-Кульская область;

почетное звание "Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кыргызской Республики":

Орозбаеву Мамату – общественному деятелю;

Садыковой Джылдыз Сейтбековне – председателю общественного объединения родителей детей с аутизмом "Рука в руке", г. Бишкек;

почетное звание "Заслуженный работник транспорта Кыргызской Республики"

Астионову Александру Ивановичу – начальнику управления стандартов качества и безопасности общества с ограниченной ответственностью "Avia Traffic Company" (Авиа Траффик Компани), г. Бишкек;

почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики":

Кенжебаеву Байгазы Бобуновичу – старшему тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Нишанову Абдыгапыру – тренеру по волейболу детско-юношеской спортивной школы г. Баткен;

наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Абакирову Бурул Аскарбековну – медицинскую сестру объединенного центра семейной медицины Первомайского района г. Бишкек;

Абдисатарова Камбарали – директора Ош-Баткенского местного фонда охраны природы и развития лесной отрасли при Республиканском фонде охраны природы и развития лесной отрасли Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

Анаркулова Бектура Суйоркуловича – заведующего отделением травматологии № 1 Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии;

Аширалиева Төлөгөна – учителя кыргызского языка и литературы средней школы № 9

им. А. Садыкова Нарынского района Нарынской области;

Баймуратова Залкарбека Аширбаевича – директора Кадамжайской территориальной больницы Баткенской области;

Байтакову Гульнару Калыбаевну – научного секретаря Национальной библиотеки Кыргызской Республики им. А. Осмонова;

Балбакову Джамалкан Султаналиевну – директора общеобразовательной средней школы-лицея № 11 г. Токмок Чуйской области;

Ботокараева Бакытбека Пазыловича – директора открытого акционерного общества "Жалалабатская специализированная передвижная механизированная колонна", г. Джалал-Абад;

Бубаеву Тынар Искановну – учителя физики школы-гимназии им. К. Раимбекова Узгенского района Ошской области;

Гайченя Раису Остаповну – главного специалиста дорожно-эксплуатационного учреждения № 35 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики;

Давлетова Турдакуна Бакировича – депутата Балыкчинского городского кенеша Иссык-Кульской области;

Досалиева Султана Ташболотовича – эксперта отдела информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Екимовского Яна Александровича – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью "TEZ JET", г. Бишкек;

Жолдубаева Жеңишбека Кудайбердиевича – директора сельскохозяйственного кооператива "Ноокатский кооператив производителей семенного картофеля", Ноокатский район, Ошская область;

Жусупову Гульнару Адыловну – помощника эпидемиолога Таласского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом;

Замирбекову Нуржан Замирбековну – ординатора кафедры гигиенических дисциплин Кыргызской медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;

Исираилова Бактыбека Мамбетовича – советника генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Кант-Сүт", г. Бишкек;

Исраилову Бермет Койчумановну – специалиста по инфекционному контролю Нарынской территориальной больницы;

Каджиеву Тамилю Сергеевну – директора Чуйской областной библиотеки;

Казыбаева Нурдина Алышбаевича – заместителя генерального директора Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Кенжебаеву Гулбару Козубаевну – заведующую родильным стационаром Ошской межобластной объединенной клинической больницы;

Кыргызбаеву Гулзаду Кыргызбаевну – врача-невролога Иссык-Кульской областной объединенной больницы;

Медетбекова Казбека Малабековича – заведующего отделом развития регионов аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Таласской области;

Молдалиеву Махаббат Орозбековну – журналиста, поэта, члена общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";

Молдалиеву Замиркуль Абыкановну – заместителя директора по учебно-воспитательной части республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания "Балажан" при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики;

Мусаева Бактыбека Имашевича – художника, члена общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Оморова Ашыркула Орозбаевича – старшего консультанта пресс-службы Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Орозобекова Барчынбека Орозобековича – депутата местного кенеша села Чаек Джумгальского района Нарынской области, лидера фракции "Чаек ынтымагы";

Осмонова Нурлана Ибраимовича – генерального директора государственного предприятия "Служба специальной связи" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

Пшеничникова Михаила Алексеевича – руководителя департамента по эксплуатации информационных технологий закрытого акционерного общества "Альфа Телеком";

Райымбекову Лиру Кадыркуловну – артистку фольклорной группы "Эл шайырлар" им. А. Үсөнбаева Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Рысова Аската Эшмаматовича – ординатора кафедры общей хирургии Кыргызской медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;

Сагындыкова Нурланбека Асанкариевича – члена правления Национального банка Кыргызской Республики;

Сайдаева Аттокура Шарабидиновича – учителя русского языка и литературы общеобразовательной средней школы № 77 им. Т. Байзакова Сузакского района Джалал-Абадской области;

Самыйкожо Мирлана – сопредседателя общественного фонда "Айтыш";

Самыкбаеву Зою Калкановну – старшую методистку дирекции по национальным видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Сатаева Кубанычбека Чубаковича – певца, мелодиста;

Сергеева Вадима Юрьевича – руководителя общества с ограниченной ответственностью "Garden Lake", Иссык-Кульская область;

Степанюк Богдана Анатольевича – актера Государственного национального русского театра драмы им. Ч. Айтматова;

Сыдыкова Дɵɵлɵтбека Качкыновича – манасчи;

Терещенко Михаила Александровича – механизатора сельскохозяйственного семеноводческого кооператива "Заря", Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область;

Тюлегенова Табалды Кадыровича – главу фермы "Таара", Джети-Огузский район, Иссык-Кульская область;

Чекирова Кубатбека Асангазиевича – главного редактора газеты "Кут Билим", редактора кыргызской службы ВВС;

Чинбердиева Увайдиллу Суюмбаевича – депутата местного кенеша с. Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области, директора общества с ограниченной ответственностью "Алис-Суу";

Ысманову Зувайду – учителя информатики Баткенской областной школы-гимназии-интерната.