Президент подписал Указ "О награждении государственными наградами КР"

Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в связи с Днем независимости Кыргызской Республики.
орденом "Манас" I степени
Кудаярова Дуйшө Кудаяровича – заведующего кафедрой госпитальной педиатрии Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, академика Национальной академии наук Кыргызской Республики;
орденом "Манас" II степени:
Мамакеева Мамбета Мамакеевича – профессора кафедры госпитальной хирургии Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, академика Национальной академии наук Кыргызской Республики;
Султанова Омора – поэта, общественного деятеля;
орденом "Манас" III степени
Ашыралиева Кемела – общественного деятеля;
медалью "Данк":
Джолдошеву Салию – пенсионера;
Рахимова Мамыржана Тойчиевича – мэра г. Баткен;
Рахимова Ахмаджона Каримовича – тренера по вольной борьбе Кара-Суйской детско-юношеской спортивной школы;
Султаналиеву Раю Мамакеевну – проректора по научной работе и внешним связям Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова;
присвоить почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики":
Алсеитовой Шайгуль Токтакуновне – артистке Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова;
Бактыгулову Сталбеку Алтымышовичу – композитору, члену общественного объединения "Союз композиторов Кыргызской Республики";
Иваковой (Момушова) Гульмайрам Момушовне – певице, исполнительнице;
Малдыбаевой Жылдыз Абдыласовне – композитору, члену общественного объединения "Союз композиторов Кыргызской Республики";
Урманову Уркану – артисту Кыргызского государственного цирка им. А. Изибаева;
почетное звание "Народный писатель Кыргызской Республики":
Байгазиеву Советбеку Орозкановичу – писателю, главному научному сотруднику Кыргызской академии образования;
Станалиеву Самсаку Станалиевичу – писателю, главному редактору журнала "Ала-Тоо";
почетное звание "Народный поэт Кыргызской Республики"
Закировой Тазагүл – поэту, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";
почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики":
Аликееву Малику Жунушовичу – солисту фольклорной группы "Эл ырчысы-Эстебес тобу" Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
Конушевой Гульшан Ниязбековне – заведующей кафедрой специального фортепиано Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова;
Касымову Дуйшенбеку – артисту Кыргызского государственного академического оркестра народных инструментов
им. К. Орозова Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
Кочорбаеву Рахатбеку Сардарбековичу – учителю по классу комуза детской музыкальной школы № 5 г. Бишкек;
Стамкуловой Ферузе Икрамовне – солистке Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;
Черикчиевой Токтобубу Апышовне – певице, инструктору по проведению культурных мероприятий Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова;
почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики":
Айтпаевой Гульнаре Амановне – директору культурно-исследовательского центра "Айгине";
Асакеевой Бурул Амантуровне – руководителю детского творческого объединения "Рабаят" и передвижного театра кукол "Рабаят";
Бостонкулову Маматибраиму – певцу-композитору, поэту, драматургу, писателю, члену общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";
Джапаркуловой Венере Самарбековне – учителю Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната им. М. Абдраева при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;
Исабаевой Жыпаркүл Ошуровне – писателю, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики", заведующей отделом культуры редакции газеты "Кыргыз Туусу";
Калилову Кадыру – комментатору общественного радиоканала "Биринчи радио" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;
Калыбекову Нурланбеку Осконалиевичу – писателю, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";
Камчыбековой Уулбүбү – руководителю кружка Ноокатского районного отдела культуры Ошской области;
Касымовой Марие Абдыжапаровне – балетмейстеру Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;
Мамбеталиевой Орозган Асаналиевне – художнику, председателю общественного объединения "Ассоциация женщин-художников и искусствоведов Кыргызстана";
Маткеримовой Тилек Борончиевне – певице, организатору хора, члену общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";
Оторбаеву Түгөлбеку Турпановичу – поэту, писателю, члену общественных объединений "Национальный союз писателей Кыргызской Республики" и "Союз журналистов Кыргызской Республики";
Пасановой Зинакан – поэту, писателю, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";
Турумбаевой Чолпон Мукашовне – комузистке, дирижеру, доценту Кыргызского государственного университета культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой;
Чокиеву Турдубеку Асановичу – композитору, члену общественного объединения "Союз композиторов Кыргызской Республики";
почетное звание "Заслуженный врач Кыргызской Республики":
Амангелдиевой Канчайм Аскаровне – заведующей санитарно-бактериологической лабораторией Каракольского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
Болотбекову Бакытбеку Абдылдаевичу – директору Чуйской областной объединенной больницы;
Дворкину Михаилу Ицковичу – доценту кафедры семейной медицины Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;
Джузумалиевой Кулжамал Сардаровне – заведующей отделением анестезиологии и реанимации Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
Кыргызбаеву Жекшенбеку – врачу-хирургу хирургического отделения Иссык-Кульской районной территориальной больницы;
Cарымсакову Талантбеку Бектемировичу – заведующему отделением экстренной медицинской помощи Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии;
Тулегабыловой Нургуль Мукашевне – заведующей диагностическим отделением государственного учреждения "Клиническая больница Управления делами Президента и Правительства Кыргызской Республики" при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики;
Тилекову Эрнису Абдышевичу – директору Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
почетное звание "Заслуженный строитель Кыргызской Республики":
Джоошбекову Болоту – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая производственная фирма "МАКСАТ", г.Токмок;
Иязалиеву Тургунбеку Токтосуновичу – начальнику строительного участка открытого акционерного общества "Кантский цементный завод";
Кыдырову Абдыкайыму Джалаловичу – директору общества с ограниченной ответственностью "Сандвич", г. Ош;
Маралбаеву Асылбеку Осконбаевичу – первому заместителю директора по производству общества с ограниченной ответственностью "СМУ-3" открытого акционерного общества "ДСК "Азат", г. Бишкек;
Сагынбекову Карыпбеку – начальнику управления строительно-технических экспертиз Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики;
почетное звание "Заслуженный учитель Кыргызской Республики":
Асанкадыровой Гулумкан Асанкадыровне – учителю начальных классов Национальной школы-лицея инновационных технологий им. А. Молдокулова г. Бишкек;
Аттокуровой Урнисе – учителю кыргызского языка и литературы средней школы им. А. Жансеитова Чуйского района Чуйской области;
Бапышовой Нуржамал – учителю истории средней школы № 9 им. И. Умарова Токтогульского района Джалал-Абадской области;
Байматову Нуркалыйу – директору Бишкекской гимназии-интерната № 1 им. А. Каниметова;
Джунушевой Чолпон Мелсбековне – директору учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 70 г. Бишкек;
Жаңыбаевой Гүлжамал Акуновне – директору средней общеобразовательной школы № 20 Арал им. Ж. Ашымова Тюпского района Иссык-Кульской области;
Селезневой Елене Борисовне – директору гимназии-комплекса № 26 с углубленным изучением французского языка г. Бишкек;
почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики"
Осконбаеву Эмилю Жолдошевичу – заместителю председателя Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики;
почетное звание "Заслуженный экономист Кыргызской Республики":
Джаилову Джумабеку Сатаевичу – профессору института непрерывного открытого образования Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова;
Шамшиеву Насирдину – заведующему отделом координации политики развития сферы услуг главного управления макроэкономической политики развития сферы услуг Министерства экономики Кыргызской Республики;
почетное звание "Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики"
Асанканову Абылабеку – директору института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики;
Почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Кыргызской Республики":
Алиеву Аскербеку Тукешовичу – директору муниципального предприятия "Бишкек пекарня" мэрии г. Бишкек;
Эгамбердиевой Джумагуль – председателю правления открытого акционерного общества "Государственная страховая организация";
почетное звание "Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики":
Абдижаминову Султанали Маматашимовичу – заведующему отделом по документационному обеспечению и связям с общественностью аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области;
Баймырзаевой Шаазаде Касымовне – заведующей отделом по документационному обеспечению и связям с общественностью аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области;
почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики"
Омуралиевой Мунаркан Азимовне – директору объединенного центра семейной медицины Первомайского района г. Бишкек;
почетное звание "Заслуженный работник образования Кыргызской Республики":
Ситоленко Андрею Владимировичу – директору учебно-воспитательного комплекса-гимназии № 23
им. И.В. Гёте г. Бишкек;
Иметову Букарбаю – профессору кафедры методики музыкального воспитания, теории и хорового дирижирования Ошского государственного университета;
Шакеевой Чынаре Асановне – ректору Кыргызско-Российской академии образования;
Молдобаеву Жусупу Шералиевич– учителю кыргызского языка и литературы средней школы
им. А. Абдуваитова г. Ноокат, Ошской области;
Халилову Абдыганы Дарманбековичу – доценту кафедры периодической печати факультета журналистики Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;
Момуналиеву Сатканбаю – заведующему кафедрой филологических образовательных технологий факультета кыргызской филологии и журналистики Ошского государственного университета;
Эсенкулову Нурмамату Жокеновичу – проректору Кыргызского государственного университета
им. И. Арабаева;
почетное звание "Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики"
Кадырову Суюндуку Кадыровичу – советнику генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Кант-Сүт", г. Бишкек;
почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Кыргызской Республики":
Бакирову Турсунбеку Камчыбековичу – директору Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;
Досаеву Ренаду Абдулаевичу – директору объединения юридических лиц "Ассоциация рыбных хозяйств",
г. Бишкек;
Чернышу Ивану Васильевичу – председателю правления сельскохозяйственного семеноводческого кооператива "Заря", Ак-Суйский район Иссык-Кульская область;
почетное звание "Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кыргызской Республики":
Орозбаеву Мамату – общественному деятелю;
Садыковой Джылдыз Сейтбековне – председателю общественного объединения родителей детей с аутизмом "Рука в руке", г. Бишкек;
почетное звание "Заслуженный работник транспорта Кыргызской Республики"
Астионову Александру Ивановичу – начальнику управления стандартов качества и безопасности общества с ограниченной ответственностью "Avia Traffic Company" (Авиа Траффик Компани), г. Бишкек;
почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики":
Кенжебаеву Байгазы Бобуновичу – старшему тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
Нишанову Абдыгапыру – тренеру по волейболу детско-юношеской спортивной школы г. Баткен;
наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики:
Абакирову Бурул Аскарбековну – медицинскую сестру объединенного центра семейной медицины Первомайского района г. Бишкек;
Абдисатарова Камбарали – директора Ош-Баткенского местного фонда охраны природы и развития лесной отрасли при Республиканском фонде охраны природы и развития лесной отрасли Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;
Анаркулова Бектура Суйоркуловича – заведующего отделением травматологии № 1 Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии;
Аширалиева Төлөгөна – учителя кыргызского языка и литературы средней школы № 9
им. А. Садыкова Нарынского района Нарынской области;
Баймуратова Залкарбека Аширбаевича – директора Кадамжайской территориальной больницы Баткенской области;
Байтакову Гульнару Калыбаевну – научного секретаря Национальной библиотеки Кыргызской Республики им. А. Осмонова;
Балбакову Джамалкан Султаналиевну – директора общеобразовательной средней школы-лицея № 11 г. Токмок Чуйской области;
Ботокараева Бакытбека Пазыловича – директора открытого акционерного общества "Жалалабатская специализированная передвижная механизированная колонна", г. Джалал-Абад;
Бубаеву Тынар Искановну – учителя физики школы-гимназии им. К. Раимбекова Узгенского района Ошской области;
Гайченя Раису Остаповну – главного специалиста дорожно-эксплуатационного учреждения № 35 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики;
Давлетова Турдакуна Бакировича – депутата Балыкчинского городского кенеша Иссык-Кульской области;
Досалиева Султана Ташболотовича – эксперта отдела информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики;
Екимовского Яна Александровича – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью "TEZ JET", г. Бишкек;
Жолдубаева Жеңишбека Кудайбердиевича – директора сельскохозяйственного кооператива "Ноокатский кооператив производителей семенного картофеля", Ноокатский район, Ошская область;
Жусупову Гульнару Адыловну – помощника эпидемиолога Таласского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом;
Замирбекову Нуржан Замирбековну – ординатора кафедры гигиенических дисциплин Кыргызской медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;
Исираилова Бактыбека Мамбетовича – советника генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Кант-Сүт", г. Бишкек;
Исраилову Бермет Койчумановну – специалиста по инфекционному контролю Нарынской территориальной больницы;
Каджиеву Тамилю Сергеевну – директора Чуйской областной библиотеки;
Казыбаева Нурдина Алышбаевича – заместителя генерального директора Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
Кенжебаеву Гулбару Козубаевну – заведующую родильным стационаром Ошской межобластной объединенной клинической больницы;
Кыргызбаеву Гулзаду Кыргызбаевну – врача-невролога Иссык-Кульской областной объединенной больницы;
Медетбекова Казбека Малабековича – заведующего отделом развития регионов аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Таласской области;
Молдалиеву Махаббат Орозбековну – журналиста, поэта, члена общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";
Молдалиеву Замиркуль Абыкановну – заместителя директора по учебно-воспитательной части республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания "Балажан" при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики;
Мусаева Бактыбека Имашевича – художника, члена общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";
Оморова Ашыркула Орозбаевича – старшего консультанта пресс-службы Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Орозобекова Барчынбека Орозобековича – депутата местного кенеша села Чаек Джумгальского района Нарынской области, лидера фракции "Чаек ынтымагы";
Осмонова Нурлана Ибраимовича – генерального директора государственного предприятия "Служба специальной связи" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;
Пшеничникова Михаила Алексеевича – руководителя департамента по эксплуатации информационных технологий закрытого акционерного общества "Альфа Телеком";
Райымбекову Лиру Кадыркуловну – артистку фольклорной группы "Эл шайырлар" им. А. Үсөнбаева Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
Рысова Аската Эшмаматовича – ординатора кафедры общей хирургии Кыргызской медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;
Сагындыкова Нурланбека Асанкариевича – члена правления Национального банка Кыргызской Республики;
Сайдаева Аттокура Шарабидиновича – учителя русского языка и литературы общеобразовательной средней школы № 77 им. Т. Байзакова Сузакского района Джалал-Абадской области;
Самыйкожо Мирлана – сопредседателя общественного фонда "Айтыш";
Самыкбаеву Зою Калкановну – старшую методистку дирекции по национальным видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
Сатаева Кубанычбека Чубаковича – певца, мелодиста;
Сергеева Вадима Юрьевича – руководителя общества с ограниченной ответственностью "Garden Lake", Иссык-Кульская область;
Степанюк Богдана Анатольевича – актера Государственного национального русского театра драмы им. Ч. Айтматова;
Сыдыкова Дɵɵлɵтбека Качкыновича – манасчи;
Терещенко Михаила Александровича – механизатора сельскохозяйственного семеноводческого кооператива "Заря", Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область;
Тюлегенова Табалды Кадыровича – главу фермы "Таара", Джети-Огузский район, Иссык-Кульская область;
Чекирова Кубатбека Асангазиевича – главного редактора газеты "Кут Билим", редактора кыргызской службы ВВС;
Чинбердиева Увайдиллу Суюмбаевича – депутата местного кенеша с. Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области, директора общества с ограниченной ответственностью "Алис-Суу";
Ысманову Зувайду – учителя информатики Баткенской областной школы-гимназии-интерната.