Пострадавшего при пожаре в Москве кыргызстанца госпитализировали

Сотрудники посольства и представительства МВД КР в РФ побывали в НИИ имени Н.В. Склифосовского. Сюда был доставлен кыргызстанец, пострадавший при пожаре в одном из домов Москвы.

Возгорание в старом пятиэтажном доме на улице Кубинка произошло 26 августа после взрыва газовой колонки в одной квартир. Огонь распространился с третьего по пятый этажи. Некоторые жильцы оказались отрезаны от выходов, они пытались эвакуироваться по пожарным лестницам и из окон. Силами сотрудников МЧС и самих местных жителей были спасены 16 человек. Пламя было потушено пожарными на площади 55 квадратных метров. Обрушений нет, но нескольким квартирам причинен серьезный ущерб.Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что эвакуированным жителям предоставят временное жилье, дом затем отремонтируют.

В результате самого взрыва пострадали три человека. Одним из них оказался снимавший в этом доме квартиру 20-летний гражданин Кыргызстана М.Д. Со слов лечащего врача, его госпитализировали в ожоговый центр НИИ имени Н.Склифосовского с ожогами верхних дыхательных путей, с отравлением продуктами горения. Состояние кыргызстанца средней степени тяжести, в настоящее время он дышит самостоятельно.

По факту случившегося сотрудниками в доме на Кубинке сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ на наличие или отсутствие признаков преступления при возникновении пожара. Наиболее вероятная версия – сам взрыв произошел в результате неосторожного обращения с газовым прибором.

Вопрос находится на контроле посольства КР в РФ, сообщили в этой дипмиссии.