Ассоциация преподавателей японского языка КР провела первый онлайн-семинар

Ассоциация преподавателей японского языка Кыргызской Республики провела первый международный онлайн-семинар по японоведению и методике преподавания японского языка.

Событие проходило в течение двух дней. Участие в нем приняло 75 преподавателей японского языка, студентов и аспирантов из Кыргызстана, Японии, Болгарии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Первый опыт проведения онлайн-семинара на платформе Zoom был вынужденным, поскольку пандемия коронавируса не позволила лекторам приехать в Кыргызстан, как это планировалось ранее. Но, судя по тому, как все прошло, представители Ассоциации преподавателей японского языка сделали вывод – подобная форма проведения мероприятий может быть очень эффективной и после окончания пандемии. Встречи в онлайн-режиме позволяют без каких-либо организационных сложностей общаться со специалистами из разных стран и приглашать в качестве лекторов известных ученых", - рассказала VB.KG член Ассоциации Галина Воробьева.

Преподаватели университета Цуда из Токио Нанаэ Сакута и Маюми Сэки провели лекции и мастер-классы на тему "Интенсивное чтение" и "Творческий подход к изучению иероглифов". Принципы интенсивного чтения, о которых говорила Сакута-сэнсэй, могут быть применены не только при изучении иностранных языков, но и для того, чтобы повысить интерес молодежи к чтению на своем родном языке. А Сэки-сэнсэй познакомила всех с методом под названием "Карта иероглифа", который позволяет более эффективно запоминать иероглифы, и показала карты иероглифов, нарисованные студентами Университета Цуда.

Доктор наук Японии Галина Воробьева рассказала о применении креативных методов при обучении иероглифике в Бишкекском государственном университете и познакомила всех с интересными работами своих студентов.

В качестве почетных гостей на первом международном семинаре присутствовали сотрудники Посольства Японии в Кыргызской Республике, Японского государственного НИИ лингвистики, а также председатель японской Ассоциации интенсивного чтения.