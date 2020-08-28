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Ассоциация преподавателей японского языка КР провела первый онлайн-семинар

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- Анастасия Карелина
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Ассоциация преподавателей японского языка Кыргызской Республики провела первый международный онлайн-семинар по японоведению и методике преподавания японского языка.

Событие проходило в течение двух дней. Участие в нем приняло 75 преподавателей японского языка, студентов и аспирантов из Кыргызстана, Японии, Болгарии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Первый опыт проведения онлайн-семинара на платформе Zoom был вынужденным, поскольку пандемия коронавируса не позволила лекторам приехать в Кыргызстан, как это планировалось ранее. Но, судя по тому, как все прошло, представители Ассоциации преподавателей японского языка сделали вывод – подобная форма проведения мероприятий может быть очень эффективной и после окончания пандемии. Встречи в онлайн-режиме позволяют без каких-либо организационных сложностей общаться со специалистами из разных стран и приглашать в качестве лекторов известных ученых", - рассказала VB.KG член Ассоциации Галина Воробьева.

Преподаватели университета Цуда из Токио Нанаэ Сакута и Маюми Сэки провели лекции и мастер-классы на тему "Интенсивное чтение" и "Творческий подход к изучению иероглифов". Принципы интенсивного чтения, о которых говорила Сакута-сэнсэй, могут быть применены не только при изучении иностранных языков, но и для того, чтобы повысить интерес молодежи к чтению на своем родном языке. А Сэки-сэнсэй познакомила всех с методом под названием "Карта иероглифа", который позволяет более эффективно запоминать иероглифы, и показала карты иероглифов, нарисованные студентами Университета Цуда.

Доктор наук Японии Галина Воробьева рассказала о применении креативных методов при обучении иероглифике в Бишкекском государственном университете и познакомила всех с интересными работами своих студентов.

В качестве почетных гостей на первом международном семинаре присутствовали сотрудники Посольства Японии в Кыргызской Республике, Японского государственного НИИ лингвистики, а также председатель японской Ассоциации интенсивного чтения.


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URL: https://www.vb.kg/391476
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