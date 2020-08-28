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Добыча природного газа в Узбекистане обновила антирекорд падения

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- Виктория Гунгер
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Добыча природного газа в Узбекистане снизилась в июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем на 5,3 процента и относительно июля 2019 года – на 22,9 процента до 3,8 млрд куб. метров, что стало самым низким показателем с момента публикаций данных Госкомстатом страны, пишет nuz.uz

Всего по итогам января-июля 2020 года добыча природного газа в РУЗ уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,9 процента и составила 28,9 млрд куб.м. против роста на 1 процент по итогам января-июня 2019 года.

Добычу и разведку природного газа в Узбекистане осуществляют предприятия подконтрольные АО "Узбекнефтегаз", а также российские "Лукойл" и "Газпром" в виде совместных и дочерних предприятий в рамках СРП, китайская CNPC, французская Total, азербайджанская SOKAR, американская Epsilon и ряд других компаний.

Доказанные запасы природного газа в Узбекистане составляют 1,1 трлн куб.м., общие – 5 трлн. куб..м. В настоящее время мощности нефтегазовой отрасли Узбекистана позволяют ежегодно добывать не менее до 70 млрд куб. м. природного газа.

Ранее сообщалось, что Узбекистан снизил экспорт природного газа в январе-июне 2020 года в натуральном выражении на 74,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,41 млрд куб.м., денежном – на 77,1 процента до S218,4 млн.


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URL: https://www.vb.kg/391478
Теги:
газ, горнодобывающий сектор, Узбекистан, Кыргызстан
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