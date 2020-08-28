В Оше учителей медресе обучили мерам безопасности при COVID-19

В Оше 27-28 августа 2020 года прошли тренинги по основам здоровья и соблюдении мер безопасности при COVID-19 для директоров и учителей медресе. Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссия по делам религии.

По данным пресс-службы, в мероприятиях приняли участие представители медресе г. Ош и Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей.

"Организаторами тренинга выступили Государственная комиссия по делам религий КР, Республиканский центр укрепления здоровья при МЗ КР, Духовное управление мусульман Кыргызстана, ПООЖ "Мутакалим" при поддержке Фонда народонаселения ООН.

В ходе тренинга выступили директор ГКДР КР Зайырбек Жолчуевич Эргешов, руководитель аппарата ДУМК Равшан ажы Эратов, заведующий учебным отделом ДУМК Акимжан ажы Эргешов.

В рамках тренинга была информация о соблюдении мер безопасности при COVID-19, необходимое поведение в условиях COVID-19 с учетом деятельности медресе, по вопросам здоровья, иммунопрофилактика здоровья.

Также были обсуждены вопросы по устойчивому внедрению курса "Основы здоровья" в медресе. Данный курс пилотируется с 2017 года в 40 медресе по всей республике.

Курс "Основы здоровья" содержит следующие темы: основы здоровья, правильное питание, физическая активность, гигиена и санитария, основы репродуктивного здоровья, иммунопрофилактика, доврачебная первая помощь и т.д.

Подобный тренинг будет проведен для женщин учителей медресе 29-30 августа текущего года", - говорится в сообщении Госкомиссии.