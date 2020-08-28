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Три депутата ЖК сдали мандаты. Кто пришел в парламент вместо них?

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- Екатерина Улитина
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Три депутата Жогорку Кенеша написали заявление о добровольном прекращении полномочий. Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла их заявления.

Прекращены полномочия депутатов фракции "Онугуу Прогресс" Зиядина Жамалдинова и Алтынбека Жунус уулу. Ушел из парламента Данияр Толонов из фракции "Кыргызстан".

Их мандаты были переданы Нурлану Сырдыбаеву и Осмону Турдумаматову по списку партии "Онугуу прогресс" и Мээримбеку Койчуманову по списку "Кыргызстан".

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручила значки и удостоверения новым депутатам.


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URL: https://www.vb.kg/391492
Теги:
ЦИК, Заядин Жамалдинов, Жунус уулу Алтынбек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Толонов Данияр
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