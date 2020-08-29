Экс-глава штаба "Бутун Кыргызстан" пояснил причину конфликта с Мадумаровым

Партия "Бутун Кыргызстан" подала документы в ЦИК с нарушениями. Об этом изданию koom.press заявил теперь уже бывший глава избирательного штаба партии Динимухаммед Ибраимов.

По его словам, согласно избирательному кодексу КР заявления должны заполнять сами кандидаты.

- Сам я покинул партию "Бутун Кыргызстан" 23 августа. До этого 10 лет был ее активным членом, позже стал руководителем избирательного штаба. Причиной моего ухода стали принципиальные разногласия с Мадумаровым. В партию пришли люди с не очень хорошей репутацией, так сказать, с темным прошлым. Мадумаров сам уже не управляет партией, на него уже сильно влияют. Что касается нарушений, то по избирательному кодексу заявления и анкеты должны заполнять сами кандидати, но вместо них это сделали другие. Центризбиркому следует все это тщательно проверить. Вначале мы думали, что наши списки будет народ составлять, но в итоге пришли люди с не очень хорошей репутацией. Мы хотели стать народной партией, но не получилось, - сказал Ибраимов.