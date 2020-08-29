Команда Кыргызстана завершила первый этап танкового биатлона

Кыргызские танкисты завершили свои выступления в рамках первого этапа конкурса "Танковый биатлон", развернувшегося сейчас на полигоне Алабино в Подмосковье. Это – одно из главных состязаний в программе Международных армейских игр-2020, проходящих с 23 августа по 5 сентября.

Согласно результатам жеребьевки, соперниками кыргызстанцев на этом этапе под названием "Индивидуальная гонка" являлись сборные Вооруженных сил Казахстана, России и Узбекистана. От каждой команды выступало по три экипажа. Каждый из них проходил по три круга протяженностью до 5 километров с выполнением трех стрельб по мишеням: на первом круге - из пушки тремя штатными артиллерийскими выстрелами, на втором - из зенитного пулемета, на третьем - из спаренного пулемета ПКТ.

Результат заезда танкового экипажа складывается из общего времени за прохождение дистанции. Все четыре сборные завершили свои выступления 27 августа. Лучшие показатели продемонстрировали танкисты России, дальше по очередности, согласно затраченному времени и грамотности исполнения всех необходимых операций, следуют их соперники из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Всего в этом году в "Танковом биатлоне" участвуют сборные из 16 стран. Они были поделены на два дивизиона - по итогам выступлений в 2019 году. Кыргызстанцы вошли в первый дивизион, вместе с командами Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана, второй дивизион представлен танкистами Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана, Южной Осетии. Двенадцать сборных, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал.

Победители этого этапа будут определены 30 августа, по завершении заездов остальных участников. Полуфиналистам предстоит померяться силами и мастерством в рамках второго этапа "Танкового биатлона" под названием "Эстафета".