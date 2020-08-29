Погода
$ 78.10 - 78.50
€ 92.40 - 93.82

Артисты эстрады приготовили для кыргызстанцев подарок

147  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Самые яркие фигуры отечественной эстрады готовят для кыргызстанцев подарок - более тридцати исполнителей записали песню "Элим" ("Мой народ"), скоро ее можно будет услышать.

Как уже рассказывалось в наших публикациях, в этом году певец Бек Исраилов открыл свою продакшн–студию, на которой теперь могут записываться многие его коллеги. И эта песня тоже была записана там. К слову, большая ответственность для Бека, ведь каждого исполнителя пришлось записывать по отдельности, а позже соединять в единую композицию. Бек тоже принимает участие в исполнении. Кстати, и музыку к песне написал он вместе с исполнителями Минжашаром Мурзаевым и Джонни, а слова - Акбара Кубанычбекова.

- После тяжелого карантинного периода и борьбы против вируса хотелось хоть чем– то поднять людям настроение, песня как раз для этого, - говорит Бек Исраилов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391505
Теги:
Кыргызстан, артисты эстрады
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  