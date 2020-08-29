Артисты эстрады приготовили для кыргызстанцев подарок

Самые яркие фигуры отечественной эстрады готовят для кыргызстанцев подарок - более тридцати исполнителей записали песню "Элим" ("Мой народ"), скоро ее можно будет услышать.

Как уже рассказывалось в наших публикациях, в этом году певец Бек Исраилов открыл свою продакшн–студию, на которой теперь могут записываться многие его коллеги. И эта песня тоже была записана там. К слову, большая ответственность для Бека, ведь каждого исполнителя пришлось записывать по отдельности, а позже соединять в единую композицию. Бек тоже принимает участие в исполнении. Кстати, и музыку к песне написал он вместе с исполнителями Минжашаром Мурзаевым и Джонни, а слова - Акбара Кубанычбекова.

- После тяжелого карантинного периода и борьбы против вируса хотелось хоть чем– то поднять людям настроение, песня как раз для этого, - говорит Бек Исраилов.