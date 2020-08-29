Цены в Кыргызстане вгоняют в ступор

В стране продолжается спад экономики, а подорожание стоимости товаров, продуктов и услуг может спровоцировать еще и возможная вторая волна коронавируса.

По данным Нацстаткома, валовой внутренний продукт в январе–июле 2020 года, по предварительной оценке, составил 282 миллиарда сомов и по сравнению с январем–июлем 2019 года уменьшился на 6,1 процента.

Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП в январе–июле 2020 года составил более 244 миллиардов сомов и снизился на 7,7 процента.

Объем промышленной продукции в январе–июле 2020 года составил около 180 миллиардов сомов и также снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это обусловлено снижением объемов производства нефтепродуктов (более чем на 50 процентов), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий, деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических, минеральных продуктов, продуктов питания и табачных изделий, а также добычи полезных ископаемых. То есть во всех отраслях - сплошной минус.

Отрицательные тенденции наблюдаются и в строительстве, где снижение объемов тоже существенное, оптовой и розничной торговле. Слава Богу, в сельском хозяйстве, напротив, отмечается рост объемов, пусть небольшой, но все–таки.

Зато повысились цены на продукты, напитки, услуги. Прирост потребительских цен в целом по республике составил 2,5 процента, хотя цены на непродовольственные товары, напротив, снизились на 0,8 процента, а тарифы на услуги остались пока на уровне декабря 2019 года. Даже овощи и фрукты - сезонный товар, и тот держится в цене. Не говоря о молоке, яйцах, мясе.

Иными словами, цены вгоняют в ступор. И по прогнозам экспертов, к концу года стоимость товаров может еще больше ударить по кошельку кыргызстанцев. Если вторая волна коронавируса будет, то возникнут новые разрывы существующих логистических цепочек, усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возрастут дополнительные издержки торговли, связанные с соблюдением обязательных карантинных мер, развитием доставки товаров населению. В этом случае рост цен на отдельные продовольственные товары может достичь гораздо больших значений. Тем более что эксперты прогнозируют рост цен в России до конца года вплоть до 30 процентов. А многие товары и продукты на нашем рынке именно оттуда.

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики в январе–июне 2020 года составил 2 577,4 миллиона долларов США и по сравнению с январем–июнем 2019 года также снизился на 22,4 процента. При этом экспортные поставки увеличились, импортные поступления, напротив, уменьшились на 32,2 процента.

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами–членами ЕАЭС в январе–июне 2020 года составил 1 054,8 млн. долларов США и по сравнению с январем–июнем 2019 года уменьшился на 17,3 процента. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами–членами ЕАЭС пришлась на Россию (67,6 процента) и Казахстан (30,3 процента).

Источник: газета "Вечерний Бишкек"