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"Амбиции политических групп не должны подрывать основы государственности"

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- Бакыт Басарбек
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Я глубоко убежден в том, что Кыргызстан будет развитой страной. Об этом в интервью "Биринчи радио" заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, с момента приобретения независимости Кыргызстан пережил немало сложных периодов своего развития.

"Были и взлеты, и падения. Были достижения и неудачи. Наш мудрый народ всегда объединялся в единый кулак перед лицом опасности и в единстве радовался всем победам и достижениям. Вот и во время недавней вспышки пандемии в стране наши граждане продемонстрировали единство и гражданскую ответственность. Эта болезнь явилась своего рода испытанием на прочность и для нашего народа, и для нашего государства.

В новейшей истории нашей страны на долю народа выпало немало подобных испытаний, среди которых самым трагичным и сложным, пожалуй, был 2010 год. Все мы помним, что вслед за апрельскими событиями произошли трагические июньские события. Ошские события будут вписаны в историю страны черными буквами, как самый сложный период в жизни народа. Они привели к осознанию ценности мира и согласия. Ценности единства. Ценности независимости. Напомнили о значении государственности.

Это стало большим уроком как для народа, так и для власти. Какие уроки мы смогли извлечь для себя из всего этого - конечно же, другой вопрос. Мы обязаны донести уроки данной трагедии не только до нынешнего поколения, но и до будущего поколения. Эти события должны послужить уроком не только для меня, но и для будущих глав государств и политиков в целом.

Разумеется, должны быть политические споры, борьба, конкуренция и т. д. Но споры или амбиции отдельного человека или политической группы не должны подрывать основы государственности. Особенно это становится актуальным сейчас, в преддверии парламентских выборов.

Не нужно создавать проблемы и для общества, и для государства, пытаясь проявить свое политическое мастерство. Если это станет основным правилом для каждого политика, то можно говорить о формировании новой политической культуры.

Я уже говорил, что приоритетами в моей президентской деятельности являются политика развития наших регионов, цифровизация страны, обеспечение населения чистой питьевой водой, что напрямую влияет на здоровье нации, улучшение системы ирригации. Моим соотечественникам это хорошо известно. И я ощущаю их поддержку и благодарен за нее.

Особенно во время встреч с жителями регионов я убеждаюсь, что эти направления работы не носят временный или случайный характер, они являются теми перспективными национальными проектами, которые и через 15-20 лет будут оказывать свое положительное влияние на жизнь нашего народа.

И народ поддерживает эти усилия, на местах люди сами начинают оказывать активную помощь в решении данных задач. Мы должны понимать, что эти проблемы копились из года в год, в течение многих лет.

Во время встреч с людьми я говорю о том, что работа по данному направлению будет продолжаться и усиливаться. Эти задачи были отражены еще в моей предвыборной программе. Каждый гражданин хочет жить в стране, где обеспечена его безопасность, есть доступ к качественной медицине, качественному образованию, экологически чистому продовольствию. И чтобы дети жили в такой стране.

Все наши нынешние усилия направлены на реализацию данной потребности наших граждан. В этом и заключается суть моей работы. Поэтому я, и как действующий Президент, и как гражданин уверен в том, что Кыргызстан станет такой процветающей страной. И, как Президент, все свои знания, возможности и опыт направляю на достижение этой цели", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/391509
Теги:
День независимости, Сооронбай Жээнбеков
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