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Жээнбеков призвал партии к политической ответственности

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" прокомментировал предстоящие выборы в Жогорку Кенеш. В частности, он в очередной раз пояснил, почему было решено провести выборы в срок.

"Было активное обсуждение в политической среде о том, стоит ли проводить эти выборы в нынешних условиях. Но мы решили проводить выборы ради сохранения политической стабильности.

Сейчас по всей стране идет процесс подготовки к выборам. Наша главная цель - провести чистые, прозрачные выборы, обеспечить свободное волеизъявление нашего народа.

Необходимо, чтобы был стабильно работающий законодательный орган и исполнительная власть. Как она будет работать - это другой вопрос, предмет другого обсуждения.

Но для развития государства, исполнения повседневных социально-экономических требований народа все ветви власти должны работать на стабильной основе.

Это - вопрос устойчивости и будущего государства. Можно сказать, что сейчас страна входит в активную фазу избирательного процесса. Следовательно, возлагается еще большая ответственность на политиков, которые намерены принять участие в выборах.

Наши политики не должны забывать об этом, должны осознавать свою ответственность. Да, общественность требует от меня, как от Президента, обеспечения чистых, прозрачных и справедливых выборов.

В то же время требующие выполнения своих прав должны знать и свои обязанности. Иначе немало тех, кто очень хорошо знает свои права, но совершенно забывают или не хотят знать о своем долге перед обществом.

Есть и те, кто требует соблюдения законности, навязывает свои права, но совершенно не намерен признавать права других. Ведь чем сильна демократия? Демократия сильна тем, что меньшинство подчиняется большинству. А у нас бывают ситуации, когда меньшинство не хочет подчиниться большинству, пытаясь найти другие, радикальные пути решения, навязывая своего мнения большинству.

Главный принцип демократии - меньшинство должно подчиняться большинству. Этим и сильны принципы демократии. Справедливые и прозрачные выборы зависят не только от Президента или Центральной избирательной комиссии.

Призываю все партии к политической ответственности, а соотечественников - к политической зрелости. Мы все должны пройти это серьезное политическое испытание в мире и согласии, в единстве, без особых эксцессов. Ведь международное сообщество будет наблюдать за ситуацией в нашей стране.

И я, как Президент, делаю и буду делать все, что от меня требуется, чтобы провести выборы в рамках закона. Моя главная задача состоит в этом",- сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/391514
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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