Еще один член "Бутун Кыргызстан" покинул ряды партии

Лидер молодежного крыла политической партии "Бутун Кыргызстан" Мырзахит Мырзаев заявил о своем выходе из политобъединения. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Дорогие друзья! По некоторым причинам я добровольно вышел из политической партии "Бутун Кыргызстан". Но я не откажусь от борьбы за правду и справедливость!

Мне было очень сложно принять решение о выходе из партии, которая сочетает в себе истину, принципы и идеологические ценности. Но я считаю, что это лучшее решение в нынешней ситуации. Я никогда не шел против своей совести. При этом отношение ко всем членам партии Кыргызстана в целом, а также к знакомым останется прежним", - написал он.

Напомним, ранее бывший глава избирательного штаба партии "Бутун Кыргызстан" Динимухаммед Ибраимов, также заявивший о своем выходе, заявил СМИ, что партия подала документы в ЦИК с нарушениями. Кроме этого, он заявил, что причиной ухода стали принципиальные разногласия с Мадумаровым.

"В партию пришли люди с не очень хорошей репутацией, так сказать, с темным прошлым. Мадумаров сам уже не управляет партией, на него уже сильно влияют", - сказал он.