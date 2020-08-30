Страны ЕАЭС обеспечат свободное перемещение товаров внутри Союза

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приступили к разработке "дорожной карты" по устранению барьеров на пути продукции в ЕАЭС. Этот вопрос рассмотрен в Москве на заседании технического бюро, призванного обеспечить работу Комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечению свободы перемещения товаров в Евразийском экономическом союзе

Этот комитет был создан 10 июля текущего года на заседании Совета ЕЭК. Его возглавил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, а в состав вошли руководители и заместители руководителей уполномоченных органов государственной власти стран Союза и члены Коллегии ЕЭК министры Олег Панкратов (Кыргызстан), Гегам Варданян (Армения), Тимур Жаксылыков (Казахстан), Виктор Назаренко (Беларусь), Андрей Слепнев (Россия). 21.08.2020

Основу создаваемой "дорожной карты" составляют уже проработанные с государствами-партнерами и блоками Комиссии материалы.

Предполагается, что в нее войдут предложения, способствующие исключению или минимизации контрольных мероприятий в отношении товаров Союза, перемещаемых между государствами-участниками, в том числе на внутренних границах. Эти инициативы также будут направлены на повышение уровня взаимного доверия к результатам таких мероприятий на внешней границе Союза. Кроме того, в план будут включены меры по обеспечению прозрачности, учета и контроля за оборотом товаров в ЕАЭС.

Напомним, что ранее Коллегия ЕЭК признала барьером меры Казахстана на границе с Кыргызстаном. В очередной раз такое повторилось нынешней весной, когда на границе начали выстраиваться очереди из грузовых автомобилей, ожидающих разрешения проехать через нее. Грузоперевозчикам приходилось выполнять требования паспортного контроля, представлять необходимые анкетные данные и, кроме того, ожидать результаты теста на коронавирус.