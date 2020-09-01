Россия укрепит связи с зарубежными соотечественниками

В минувшие месяцы Государственная дума РФ предприняла ряд важных инициатив в рамках работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, и готовит новые. Об этом было заявлено в Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, который отчитался о деятельности в период весенней сессии 2020 года.

Как отмечается, в минувшие месяцы данный комитет завершил работу над 17 законами, из которых 15 были одобрены Советом Федерации, подписаны президентом РФ, вступили в силу и опубликованы.

Среди принятых законопроектов особое значение имеет внесение изменений в статьи 13 и 14 закона "О гражданстве". В соответствии с ними существенно упрощен порядок приобретения гражданства Российской Федерации иностранцами, постоянно проживающими в ней – им теперь не требуется отказ от иного гражданства.

В связи с пандемией коронавируса были сняты ограничения на продление действия патентов, предоставленных иностранным работникам.

По инициативе комитета прошли парламентские слушания "О путях реализации стратегической задачи по увеличению количества иностранных граждан, в том числе соотечественников, обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования за счет бюджета Российской Федерации".

В ответе Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова по рассмотрению рекомендаций этих слушаний дан широкий перечень поручений. Так, решено к 2023 году удвоить до 30 тысяч человек квоту на обучение в российских вузах иностранных граждан, прежде всего соотечественников, за счет федерального бюджета. При этом в 2021 году добавляется 3 тысячи обучающихся, в 2022-м – 5 тысяч, в 2023-м – 8 тысяч.

В период весенней сессии в комитет поступило 605 обращений. Основные проблемы, поднятые в них, связаны с приобретением гражданства РФ, реализацией миграционной политики, Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, положением таких соотечественников в странах проживания, начислением страховых пенсий и пенсий по старости и так далее. По данным обращениям отправлено 911 запросов и писем, положительно рассмотрено 410 вопросов.

В предстоящую осеннюю сессию работа, связанная с зарубежными соотечественниками, продолжится. И уже идет подготовка ряда новых законопроектов, который в ближайшее время будут предложены на рассмотрение российских парламентариев.