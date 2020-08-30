Сможет ли Кыргызстан перейти на двухпартийную систему?

В предстоящих парламентских выборах, судя по всему, будут участвовать около 20 политобъединений. При этом, уже сегодня понятно, что большинство из них станут в этой гонке простыми статистами, а реальная борьба за мандаты развернется, скорее всего, между двумя партиями.

Первоначально о желании участвовать в парламентских выборах сообщили аж 44 партии, но провести съезды и сформировать кандидатские списки смогла вовремя только половина из них. Подать в установленный срок документы на регистрацию и внести залог успели только около 20 партий. Причем большая часть из них - дебютанты, ранее никогда не участвовавшие в выборах в ЖК.

Из шести партий, имеющих в действующем Жогорку Кенеше фракции, на выборы идут четыре. Это "Ата Мекен", "Кыргызстан", "Бир Бол" и "Республика". Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК), занявшая первое место на выборах в 2015 году и получившая 38 мандатов, раскололась на две части, она не будет участвовать в выборах. Партия "Онугуу-Прогресс", обладательница 13 мандатов в нынешнем созыве, отказалась участвовать в выборах.

При разнообразии участников "большой гонки", уже сегодня понятно, что реально конкурировать за мандаты смогут всего несколько политических объединений. При этом, главными претендентами на победу, как признают эксперты, считаются "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" - наиболее популярные новички. Оппозиции им нечего противопоставить, поскольку фрондеры не смогли договориться между собой и пойти на выборы единым фронтом.

Обе партии-фавориты обладают значительными ресурсами: человеческими, финансовыми, даже в какой-то степени идеологическими.

"Биримдик" в качестве идеологической платформы выбрал евразийство и демократический социализм. Партия хочет облегчить жизнь мигрантам в России, способствовать соединению евразийских ценностей, выработке евразийского вектора развития Кыргызстана. В списке кандидатов "Биримдик" сделал ставку на людей, которые наиболее авторитетны в своих регионах – предпринимателей, общественных деятелей, представителей спортивного мира. Также были привлечены молодые топ-менеджеры, управленцы и чиновники различного масштаба.

"Мекеним Кыргызстан" известен в регионах, так как имеет успешный опыт участия в выборах в местные кенеши. Политобъединение предлагает в кардинальные реформы с применением передовых цифрофых технологий. Они планируют вдвое сократить количество депутатов Жогорку Кенеша, секвестрировать штатную численность госаппарата, децентрализовать власть и передать больше полномочий местным органам самоуправления. В списке кандидатов от "Мекеним Кыргызстан" есть как молодые лица, так и опытные политики, эксперты в различных областях, чиновники, журналисты, юристы, предприниматели, общественные деятели.

Несмотря на то, что обе партии заявили о своей политической направленности и озвучили платформы, они не смогли представить общественности четкую идеологию. Объясняется это тем, что в Кыргызстане в принципе отсутствует классическое партийное строительство и политические организации очень долго формировались вокруг политических лидеров, а не наоборот.

К слову, ни в "Биримдике", ни в "Мекеним Кыргызстане" таких лидеров - "центров притяжения" - не имеется. Политобъединения выстроены по принципу команд, где нет перекоса в сторону одного из членов. И если эти партии продолжат последовательную работу над собственным развитием и построением конкретной идеологической платформы, то, не исключено, что они смогут создать предпосылки для коренного переформатирования политического пространства республики из многопартийного в двухпартийное.

Собственно, многопартийность не всегда идет на пользу интересам государства. Такие системы характерны для некоторых стран Европы. В Австрии, Бельгии, Дании как таковых нет ни правящей, ни вообще лидирующей по количеству симпатий электората партий. Отсюда потрясающий разнобой в тамошних парламентах, вечная борьба за создание дееспособных коалиций, которые зачастую распадаются, не успев родиться. Следствием этого нередко становятся весьма затяжные парламентские кризисы, делающие невозможным принятие сколько-нибудь важных решений, для которых необходимо большинство, и сопровождающиеся калейдоскопической сменой правящих кабинетов, члены которых не успевают даже толком войти в курс порученных им дел. Раз даже в развитых странах многопартийная система работает не очень хорошо, то что можно сказать о нашей республике, где множественные партии, как грибы после дождя, вырастают перед выборами, а потом начисто пропадают из политического поля?

Если по итогам предстоящих выборов в парламент пройдут два сильных - в понимании близком к классическому - политических объединения, то можно будет задуматься о возможности создания в Кыргызстане двухпартийной системы, подобной той, что действует в США.

Двухпартийная система подразумевает под собой две основные "партии власти", которые попеременно меняются. Преимущества этой системы – стабильность, гибкость и ответственность. Стабильность выражается в том, что смена партий у власти всегда происходит в соответствии с четко отработанным механизмом, а избиратели всегда знают, за кого и что конкретно они голосуют. Гибкость заключается в том, что внутри партий существуют условные правые и левые "крылья", которые спорят и конкурируют между собой. В зависимости от конкретной ситуации в стране и желаний избирателей партии могут выдвинуть как более умеренного, так и более радикального кандидата, не отказываясь при этом от своих основных принципов. Что же касается политической ответственности, то каждая из двух партий знает, что другая дышит ей прямо в затылок, следит за каждым неверным решением и каждым нарушением закона, и после прихода к власти припомнит все это. Это заставляет политиков быть более осторожными и ответственными в своих действиях.

"Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" считаются провластными партиями. При этом, в их политических платформах есть принципиальные отличия. Так "Биримдик" со своими идеями евразийства выглядит более консервативным, нежели "Мекеним Кыргызстан", обещающий радикальные преобразования, связанные с цифровизацией. В общем-то, этого вполне достаточно, чтобы рассматривать политобъединения как потенциальных пионеров, которые заложат основу для перехода к двухпартийной системе. Однако готовы ли партии к такому развитию событий, другой вопрос.