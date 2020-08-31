Военные Кыргызстана укрепят сотрудничество с российскими коллегами

В России завершил свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2020". Он проходил с 23 по 29 августа, участие в нем представители 92 государств, в том числе Кыргызстана.

Форум проходил в Подмосковье, на базе расположенных здесь Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино, аэродрома "Кубинка", а также на 66 площадках, расположенных в военных округах. В этом году он был организован одновременно с Армейскими международными играми-2020, которые завершатся 5 сентября и участие в которых также принимают военные Кыргызстана.

Форум, по данным Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, посетили около полутора миллионов человек. Состоялось свыше 90 двусторонних встреч, около половины из них - с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

На открытой площадке центра "Патриот" была развернута выставка новейших и перспективных образцов вооружения, в павильонах прошла международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России", где его ключевые предприятия продемонстрировали свыше 1000 перспективных разработок. Научно-деловая программа форума включила 186 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Общее количество участников деловой программы составило превысило 11 тысяч человек.

Оборонные ведомства России и Кыргызстан уже многие годы активно сотрудничают как на двусторонней основе, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в рамках Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Главные задачи этой комиссии - содействие развитию производственного и научно-технического потенциала предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса государств -партнеров, задействованных в кооперационных и интеграционных отношениях, укрепление взаимодействия в сфере разработки, производства, модернизации, ремонта, обеспечения эксплуатации и утилизации продукции военного назначения.

В начале нынешнего года Государственная дума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между РФ и КР об объединенной военной российской базе (ОРВБ) в Кыргызстане. Совместная инвентаризация, проведенная при оформлении права временного пользования Россией участками в местах дислокации военной базы, выявила несоответствие их размеров параметрам, зафиксированным в двустороннем соглашении. В частности, превышение составило 58,32 гектара. В связи с этим протоколом установлена новая, более высокая ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории, составившая сумму около 4.8 миллиона рублей. Финансирование этих расходов будет осуществляться в пределах ассигнований федерального бюджета, выделяемых Министерство обороны России на соответствующий год.

Протокол также позволяет ввести в состав российской авиабазы "Кант" беспилотных летательных аппаратов. А совсем недавно на вооружение этой базы, оснащенной штурмовиками Су-25 и вертолетами Ми-8, поступили из РФ два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1. Они предназначены для перевозки десантников и крупногабаритных грузов на внешней подвеске, а вооружение - для огневой поддержки сухопутных войск, десанта при высадке или эвакуации, для осуществления прицельного бомбометания.