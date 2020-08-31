Ученый из Кыргызстана стал лауреатом премии СНГ "Звезды Содружества"

Совет по присуждению Межгосударственной премии "Звезды Содружества" объявил лауреатов этой главной гуманитарной премии СНГ за 2019 год. В их число вошел и профессор кафедры химии Кыргызского государственного университета Адылбек Молдошев.

Эта премия была учреждена в 2009 году Советом по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества (МФГС) Содружества. Она ежегодно присуждается за "наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц СНГ, так и Содружества в целом". Лауреаты определяются в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Обладателям премии вручают диплом, почетный знак и 2 миллиона рублей.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 18 номинантов из девяти стран. Самый большой список номинантов – пять человек - выдвигала Беларусь. Кыргызстан предложил троих претендентов, это артист, академик международной академии "Нурборбор" Тугелбай Казаков, профессор кафедры химии Кыргызского государственного университета Адылбек Молдошев, директор Кыргызского государственного цирка Фархад Бекмамбетов.

Решением жюри премии присуждены девяти соискателям из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. Так, от России лауреатом "Звезд Содружества" стала писательница Гузель Яхина, автор романа "Зулейха открывает глаза", по которому недавно был снят нашумевший сериал, от Узбекистана - художественный руководитель ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров. В случае с Кыргызстаном выбор пал на Адылбека Молдошева, на счету которого также - научные разработки по актуальным темам, в том числе вопросам применения инновационных педагогических технологий при подготовке специалистов.

В минувшие годы премии "Звезды Содружества" из числа кыргызстанцев вручалась, в том числе, писателю и драматургу Султану Раеву, директору Бишкекского научно–исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбеку Джумабекову, народному артисту КР Ибрагиму Жунусову, экс–президенту Национальной академии наук Кыргызстана Шарипе Жоробековой, народному художнику КР Юристанбеку Шыгаеву, вице–президенту Азиатско– Тихоокеанского отделения Всемирного ремесленного совета Динаре Чочунбаевой, директору Института теоретической и прикладной математики Алтаю Борубаеву, литературоведу, исследователю кыргызского фольклора, эпоса "Манас" и творчества Чингиза Айтматова Абдылдажану Акматалиеву, народному писателю Мару Байджиеву.

По традиции торжественная церемония награждения лауреатов проходит в рамках Форума творческой и научной интеллигенции, который в этом году должен состоятся в Узбекистане (в 2016 году он проходил в Бишкеке). В связи с эпидемиологической обстановкой дата проведения форума и формат вручения премии пока не определены.