Общественный транспорт в Бишкеке начинает работать в обычном режиме

С завтрашнего дня, 1 сентября, городской общественный транспорт в Бишкеке будет вновь работать в обычном режиме, с утра до вечера без перерывов, по расписанию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Призываем всех пассажиров соблюдать санитарные правила, носить маски! Мы следим, чтобы в салонах были установлены санитайзеры, проводилась влажная уборка и дезинфекция.

Дорогие горожане! Пожалуйста! Избегайте контактов с наличностью, в автобусах и троллейбусах можно оплачивать проезд картой "Тулпар". Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.