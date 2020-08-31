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Общественный транспорт в Бишкеке начинает работать в обычном режиме

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- Бакыт Басарбек
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С завтрашнего дня, 1 сентября, городской общественный транспорт в Бишкеке будет вновь работать в обычном режиме, с утра до вечера без перерывов, по расписанию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Призываем всех пассажиров соблюдать санитарные правила, носить маски! Мы следим, чтобы в салонах были установлены санитайзеры, проводилась влажная уборка и дезинфекция.

Дорогие горожане! Пожалуйста! Избегайте контактов с наличностью, в автобусах и троллейбусах можно оплачивать проезд картой "Тулпар". Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/391545
Теги:
общественный транспорт, Бишкек, карантин, мэрия
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