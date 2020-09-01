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В Китае в срочном порядке начали использовать вакцину против COVID–19

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- Нина Ничипорова
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Согласно сообщениям, директор Центра развития медицинской науки и технологий Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй в интервью Центральному телевидению Китая отметил, что с 22 июля в стране официально в срочном порядке используется вакцина против COVID–19, в настоящее время прививаются четыре категории людей, в том числе и медицинские работники.

Инактивированная вакцина китайской фармацевтической корпорации Sinopharm прошла клинические испытания первой и второй фаз, клинические испытания третьего этапа проходят в ОАЭ, Бахрейне и Перу.

По информации корпорации Sinopharm, успешно продвигаются клинические испытания вакцины против COVID–19 третьей фазы, достигнут ряд прорывов в отношении количества людей, вошедших в группу для вакцинации, охваченных стран и численности населения.

Секретарь парткома, председатель Китайской национальной фармацевтической корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь отметил, что после окончания третьего этапа клинических испытаний инактивированная вакцина может войти в процесс утверждения. Ожидается, что к концу декабря она поступит в продажу, стоимость составит менее 1000 юаней за две инъекции. Каждая доза - это 4 микрограмма, степень защиты будет достигать около 97%, уровень устойчивости к новому типу коронавируса можно будет получить примерно за полмесяца.

К настоящему времени в общей сложности 172 страны и территории присоединились к осуществляемому под руководством ВОЗ международному механизму COVAX.

Целью его является предоставить миру к концу 2021 года по меньшей мере 2 млрд. доз безопасных и эффективных вакцин от коронавируса нового типа (COVID–19). Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он объявил, что в настоящее время механизм COVAX поддерживает девять вакцин от COVID–19, а ВОЗ непрерывно проводит их оценку и оптимизацию с целью получения наилучшей комбинации продуктов. Кроме того, еще девять вакцин находятся на стадии долгосрочной оценки.

Гебрейесус заявил, что цель механизма COVAX состоит в том, чтобы к концу 2021 года предоставить миру по меньшей мере 2 млрд. доз безопасных и эффективных вакцин. Многие вакцины в настоящее время находятся на финальной стадии клинических испытаний. "Мы все надеемся, что будем иметь ряд успешных вакцин, которые будут и безопасны, и эффективны", - заявил глава ВОЗ.

Он также отметил: последние исследования показывают, что глобальная конкуренция за получение вакцин может привести к значительному росту их цен. Вместе с тем, поскольку небольшая группа стран может получить большую часть вакцин, это может привести к продолжительному распространению коронавируса.

По его словам, на начальном этапе, когда поставки вакцин будут ограниченными, необходимо приоритетно обеспечить вакцинами группы повышенного риска, включая работников здравоохранения, людей в возрасте 65 лет и старше, а также тех, у кого имеются заболевания, повышающие опасность летального исхода при заражении COVID–19.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства Синьхуа0,


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URL: https://www.vb.kg/391546
Теги:
вакцина, Китай, коронавирус
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