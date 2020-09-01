Три года тюрьмы получила бишкекчанка, оскорбившая милиционеров во время ЧП

Девушка, оскорбившая сотрудников патрульной службы в Бишкеке, осуждена на три года. Решение вынес Октябрьский суд столицы. Она освобождена от отбытия наказания по амнистии.

Инцидент произошел 11 апреля, во время действия режима ЧП и жестких карантинных правил. Девушку остановили сотрудники милиции для проверки документов и маршрутного листа, которых у обвиняемой не оказалась при себе. Девушка признала, что поссорилась с милиционерами и оскорбила их. Так как они говорили с ней на кыргызском языке, который она плохо понимает и хватали за руки. Кроме того, в этот момент она находилась в состоянии стресса. Таким образом, подсудимая частично признала вину.

Потерпевший милиционер в суде заявил, что не имеет претензий к подсудимой. Он рассказал, что остановил ее на улице, так как у нее не было маски. В ответ на просьбу предоставить документы, девушка стала нецензурно выражаться, оскорблять личные и национальные чувства сотрудника.

Напомним, видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.