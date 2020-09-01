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Бабанов на вершине Кыргызстана: Что хотел сказать политик?

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- Анвар Ажиев
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Очень символичным получилось поздравление Омурбека Бабанова кыргызстанцев с Днем независимости.

На своей странице в Facebook бывший политик был немногословен:

"Дорогие кыргызстанцы, с Днем независимости! Пусть наша независимость будет вечной!!!", - написал он.

Зато прикрепил к поздравлению видеоролик, снятый в Ала-Арчинском ущелье. В нем Бабанов хвалит вкус кофе, приготовленного на горной воде. Также он сообщает, что находится на высоте 2,7 тысячи метров над уровнем моря.

Видео собрало две с половиной тысячи лайков и сотни комментариев. Что вполне объяснимо, ведь Омурбек Токтогулович, по-прежнему, остается публичной фигурой, хотя и отстранился от участия в политической деятельности.

Несмотря на простоту и лаконичность этого поздравления, оно выглядит знаковым. Видео с Бабановым в горах - словно символ того, что бывший политик поднялся над схваткой за власть, которая вот-вот развернется в Кыргызстнане. Вместе с тем, сам факт того, что Омурбек Токтогулович не забывает публиковать поздравительные посты, адресованные всему населению республики, можно расценивать, как стремление не дать о себе забыть, он словно говорит: "Я здесь!"

Неучастие Омурбека Бабанова в парламентских выборах некоторые сочли окончательным свидетельством его политической смерти. Однако "хоронят" бывшего кандидата в президенты преждевременно. Политическая карьера Бабанова продолжается, только на новом уровне, за счет существования "Республики".

Сейчас перед его партией стоит интересная и трудная задача - отвоевать симпатии электората при отсутствии харизматичного и любимого многими избирателями лидера. Если у "Республики" все-таки получится взять в итоге 20-30 мандатов - это станет блестящей победой для политобъединения в целом и для его основателя. Это, в частности, подтвердит, что у партии есть достаточно солидная, устойчивая идеодогическая платформа, которая находит поддержку в сердцах людей.

Кроме того, сегодня понятно, что Омурбек Токтогулович, скорее всего, продолжает работать с однопартийцами, патронирует свое детище. Это подтверждает то, что "республиканцы", лишившись своего главного козыря - Бабанова, постарались уравновесить потерю и на выборы идут в усиленном составе. Партийный список кандидатов "Республики" дополнили бывшиэ эсдэки - Узарбек Жылкыбаев и Аалы Карашев.

Карашев - это политический тяжеловес. Его характеризуют как профессионала своего дела и умелого организатора. Политик умеет работать в парламенте, не любит давать интервью и умеет избегать крупных скандалов вокруг себя. Жылкыбаев - молодой и энергичный управленец, работавший полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской и Ошской областях. Жылкыбаев зарекомендовал себя, как человек, умеющий справляться с самыми трудными ситуациями - ему пришлось руководить южным регионом в разгар распространения коронавирусной инфекции. С такими кадрами "Республика" заметно увеличивает свои шансы на получение мандатов в новом составе ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/391560
Теги:
выборы, День независимости, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Омурбек Бабанов, Республика
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