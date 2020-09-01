Как кыргызстанцам вылететь в Россию: график "вывозных" рейсов

Посольство РФ в Кыргызстане опубликовало обновленный график "вывозных" рейсов в Россию. В диппредставительстве напоминают, что "вывозными" рейсами могут вылететь не только граждане Российской Федерации, но кыргызстанцы. Они могут быть включены в список пассажиров по следующим критериям:
Подробная информация о том, как попасть в список пассажиров на вывозной рейс здесь.
Принимаются результаты анализов, полученных в лабораториях "Бонецкого" и "Аква Лаб", подлинность которых на территории России подтверждается через сеть Интернет.
График рейсов
01.09 Бишкек-Жуковский, вылет в 5:30 ("Уральские авиалинии").
01.09 Ош-Жуковский, вылет в 5:15 ("Уральские авиалинии").
01.09 Ош-Новосибирск, вылет в 17:45 ("S7").
02.09 Бишкек-Екатеринбург, вылет в 04:45 ("Уральские авиалинии").
04.09 Ош-Москва, вылет в 07:45, ("S7").
05.09 Бишкек-Санкт-Петербург, вылет в 07:35 ("Уральские авиалинии").
05.09 Ош-Санкт-Петербург, вылет в 21:55 ("Уральские авиалинии").
06.09 Бишкек-Новосибирск, вылет в 18:10 ("S7").
07.09 Ош-Екатеринбург, вылет в 05:10 ("Уральские авиалинии").
08.09 Бишкек-Москва, вылет в 04:55 ("Уральские авиалинии").
08.09 Ош-Москва, вылет в 06:50 ("Уральские авиалинии").
08.09 Ош-Новосибирск, вылет в 17:45, ("S7").
09.09 Бишкек-Екатеринбург, время вылета уточняется.
11.09 Ош-Москва, вылет в 07:45, ("S7").
12.09 Бишкек-Санкт-Петербург, вылет в 07:35 ("Уральские авиалинии").
12.09 Ош-Санкт-Петербург, вылет в 21:55 ("Уральские авиалинии").
13.09 Бишкек-Новосибирск, вылет в 18:10, ("S7").
Напомним, ранее Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на собственные источники сообщала, что с большой долей вероятности Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ, в том числе Кыргызстаном, с 1 сентября. Однако, на сегодня официальной информации по этому вопросу нет.