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Как кыргызстанцам вылететь в Россию: график "вывозных" рейсов

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- Оксана Гут
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Посольство РФ в Кыргызстане опубликовало обновленный график "вывозных" рейсов в Россию. В диппредставительстве напоминают, что "вывозными" рейсами могут вылететь не только граждане Российской Федерации, но кыргызстанцы. Они могут быть включены в список пассажиров по следующим критериям:

  1. являются родителями, детьми, супругами граждан России;
  2. лица с видом на жительство;
  3. по вызову медучреждений;
  4. для подтвержденного ухода за близким больными родственникам при наличии отрицательного результата ПЦР теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

Подробная информация о том, как попасть в список пассажиров на вывозной рейс здесь.

Принимаются результаты анализов, полученных в лабораториях "Бонецкого" и "Аква Лаб", подлинность которых на территории России подтверждается через сеть Интернет.

График рейсов

01.09 Бишкек-Жуковский, вылет в 5:30 ("Уральские авиалинии").

01.09 Ош-Жуковский, вылет в 5:15 ("Уральские авиалинии").

01.09 Ош-Новосибирск, вылет в 17:45 ("S7").

02.09 Бишкек-Екатеринбург, вылет в 04:45 ("Уральские авиалинии").

04.09 Ош-Москва, вылет в 07:45, ("S7").

05.09 Бишкек-Санкт-Петербург, вылет в 07:35 ("Уральские авиалинии").

05.09 Ош-Санкт-Петербург, вылет в 21:55 ("Уральские авиалинии").

06.09 Бишкек-Новосибирск, вылет в 18:10 ("S7").

07.09 Ош-Екатеринбург, вылет в 05:10 ("Уральские авиалинии").

08.09 Бишкек-Москва, вылет в 04:55 ("Уральские авиалинии").

08.09 Ош-Москва, вылет в 06:50 ("Уральские авиалинии").

08.09 Ош-Новосибирск, вылет в 17:45, ("S7").

09.09 Бишкек-Екатеринбург, время вылета уточняется.

11.09 Ош-Москва, вылет в 07:45, ("S7").

12.09 Бишкек-Санкт-Петербург, вылет в 07:35 ("Уральские авиалинии").

12.09 Ош-Санкт-Петербург, вылет в 21:55 ("Уральские авиалинии").

13.09 Бишкек-Новосибирск, вылет в 18:10, ("S7").

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на собственные источники сообщала, что с большой долей вероятности Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ, в том числе Кыргызстаном, с 1 сентября. Однако, на сегодня официальной информации по этому вопросу нет.


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URL: https://www.vb.kg/391570
Теги:
авиация, посольство, Россия, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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