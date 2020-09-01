Кыргызстан продолжит участие в патентно-информационном проекте СНГ

Широкий круг вопросов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности рассмотрен одноименным Межгосударственным советом СНГ. Заседание этого совета, который собрался уже в десятый раз, прошло в режиме видеоконференции.

В заседании приняли участие руководители и специалисты соответствующих ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ, Российской государственной академии интеллектуальной собственности - базовой организации в этой области для с тран Содружества, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Евразийского патентного ведомства, а также Евразийской экономической комиссии.

Участники заседания обменялись опытом работы ведомств в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, обсудили состояние дел в странах СНГ в области охраны, защиты интеллектуальной собственности и мерах по противодействию правонарушениям в данной сфере, а также выполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.

Решено разработать методические рекомендации по оценке стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности с использованием опыта государств СНГ и мировой практики. Одобрен проект по охране и защите авторского права и смежных прав в цифровой среде.

Также принято решение о продолжении еще одного совместного проекта - по промышленному выпуску регионального патентно-информационного продукта государств СНГ (CISPATENT). Этот проект, как подчеркнуто, играет большую роль в обмене патентной документацией между странами, материалы в рамках него рассылаются в патентные ведомства США, Канады, Австрии, Германии, других государств, в Европейскую патентную организацию и в Евразийскую патентную организацию.

На повестке дня - переход к проекту CISPATENT 2.0, что предполагает выход на новые уровни взаимодействия. Но для этого потребуется дополнительная проработка финансовых, технических и иных аспектов реализации новой модели проекта.

Активное участие в деятельности Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС) принимает с момента его создания в 2010 году и Кыргызпатент. Успешно взаимодействует он и на двусторонней основе с аналогичными ведомствами стран СНГ, в том числе с Роспатентом. Так, последний оказал содействие в создании в республике национальной системы защиты интеллектуальной собственности, отвечающей современным требованиям, в переходе на единые стандарты прозрачности, контроля и аудита в интеллектуальной сфере, в оцифровке патентных баз данных и архивов, в решении других актуальных задач.