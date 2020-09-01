Фермеры Иссык-Кульской области несут большие потери на полях (видео)

В крестьянских хозяйствах Иссык-Кульской области уборочная. При этом некоторые фермеры несут большие убытки из-за старой техники. Так руководитель крестьянского хозяйства "Ак-Тилек" Белек Чакиров рассказал в беседе с корреспондентом VB.KG, что еще в 1996 году крестьянские хозяйства объединялись, но сотрудничество не выдержало испытания и фермеры с тех пор самостоятельно решают свои проблемы.

По его словам, когда другие убегали из страны и бросали хозяйства - он работал. У него четверо детей. Сын в этом году окончил 9 класс и хочет стать слесарем-механиком, чтобы помогать отцу в хозяйстве.

- Сын и сейчас со мной на полях постоянно. Мы же все вместе делаем, и на тракторе он, и на машине. Все знает, а отпускать учиться или работать его в другую страну или даже в Бишкек не хочу. Вон сколько ребят уехало, а возвращаться не хотят, а кто работать будет. И я рад, что мой парень рвется именно работать в хозяйстве. А учиться можно и надо сельскому хозяйству, только вот где такая специальность, чтобы и технику починил, и в сельском хозяйстве разбирался?

Рассказал он и о сложностях, которые пришлось им пережить в этом году.

- Из-за карантина и короновируса нам пришлось сложно. Дороги были закрыты, значит скотину не вывезешь на продажу. А для фермера все работы по хозяйству взаимосвязаны. Весной надо скотину продать, на эти деньги приобрести посевной материал. Потом засеять зерновые, посадить овощи, полить. А из-за карантина все пришлось делать позже. И мы теперь молимся, чтобы дождь, град не убил урожай. Несколько дней "ловили" комбайн по району, чтобы скосить ячмень. Своих то денег не хватает закупить новый комбайн. Какой комбайн попадается с теми и работаешь. А комбайны старые - потери зерна большие. Вот с поля 5-6 мешков на поле и остаются. Все шестеренки на чужих комбайнах износились, все просыпается. А куда отступать - того и гляди осадки и весь труд прахом. Новый комбайн нам не по силам. Больше 4 млн сомов стоит. Вот думаем, что делать, хозяйства объединять, консультантов искать. Мы же не хотим бросать свое дело. С Максатом Маметовым работаем сколько лет, - сказал Чакиров.

Руководитель крестьянского хозяйства "Иссык-Куль" Максат Маметов подбирает на поле колоски и зерна ячменя, разминает их на ладони и рассказывает, что одна из основных проблем производителей сельхозпродуктов – техника советских времен.

- Комбайн с 1981 года работает, служит людям. работает. Уже запчасти изношены, все детали, что отвечают за вымолот, не выполняют свои функции. а представьте все это в масштабах нескольких хозяйств, районов, области. Фермеры несут огромные потери и помимо этого внес свои коррективы и короновирус. Самое главное эпидемия ограничила свободное перемещение. Фермеры вынуждены были покупать не то что нужно, а что было на рынке и гораздо дороже, - отметил он.