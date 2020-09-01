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В Бишкеке открыт еще один молодежный дом для детей-сирот

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- Оксана Гут
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В Бишкеке открылся "Молодежный дом" для выпускников детских домов-интернатов, теперь их два. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

24-х местный дом для временного проживания расположен на улице Таалая в селе "Киргизия-1" Ленинского района, он предназначен только для девочек.

"Молодежный дом" открыт общественным фондом "Прав защиты детей-сирот" в рамках проекта по социальному сопровождению выпускников детских домов-интернатов, сюда входит: предоставление бесплатного жилья и трехразового питания на период участия в проекте (1-2 года), зачисление в учебное заведение (вечерняя школа, профессиональный лицей, колледж, ВУЗ), постановка на воинский учет и в поликлинику, обучение основам правовой грамотности и другое.

Напомним, что в Бишкеке уже функционирует одно учреждение по предоставлению временного проживания для выпускников детских домов на улице Балтагулова 1. На 1 сентября в социальном общежитии проживает 22 человека.


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URL: https://www.vb.kg/391573
Теги:
сироты, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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