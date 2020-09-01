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Скончалась "главная антисталинистка Кыргызстана" журналист Регина Хелимская

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- Александр Тузов
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В своей квартире на улице Боконбаева в одиночестве скончалась известная журналистка, кино- и телекритик Регина Хелимская.

2 июня Хелимской исполнилось 73 года. Она родилась на Дальнем Востоке в семье офицера-пограничника. Закончила Кыргосуниверситет и аспирантуру МГУ имени Ломоносова. Была членом Союза журналистов и Союза кинематографистов республики, много лет проработала в газете "Советская Киргизия" - "Слово Кыргызстана". Она была автором статей и книг по TV-информации, документальному кино, межнациональным отношениям.

Но главной ее темой было разоблачение преступлений сталинизма в Кыргызстане и во всех странах мира.

Ее главная книга, "Тайна Чон-Таша" вышла в свет в солидном бишкекском издательстве "Илим" в 1994-м. 144 страницы чеканной прозы и редких фотографий. На основе свидетельств очевидцев и архивных данных Хелимская рассказала о тайне двух из множества злодейских тайных массовых убийств. 5 и 8 ноября 1938-го после жестоких пыток на Чон-Таше были умерщвлены приговоренные к расстрелу по лживым обвинениям 138 жертв сталинской тирании, люди 19 национальностей. Среди них – отцы-основатели кыргызской государственности Юсуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Тюрякул Айтматов, Баялы Исакеев, Султанкул Шамурзин, Эркинбек Эсенаманов.

- И вот сама она, неистовая и одинокая Регина, легла в землю недалеко от Чон-Таша, на еврейском участке кладбища Чон-Арыка, - подчеркивает давний друг Хелимской, заслуженный деятель культуры КР Александр Баршай.

Еще он подчеркивает, что имя Хелимской не будет стерто и забыто в истории кыргызской журналистики и киноведения. Ее яркие, написанные талантливым пером статьи, кинообзоры и рецензии, творческие портреты видных мастеров кыргызского кино - стали неотъемлемой частью кыргызской культуры и публицистики, к ним еще не раз будут обращаться исследователи и любители кино, люди, которым интересна история Кыргызстана, в том числе и ее трагические страницы.

На страницах "Вечернего Бишкека" и других печатных и электронных СМИ Регина Хелимская не раз напоминала, что "8 ноября было объявлено Днем памяти жертв политических репрессий в Кыргызской Республике. В ночь с 5 на 6 и с 7 на 8 ноября 1938 года в яму для обжига кирпича на Чон–Таше были сброшены тела 138 "врагов народа" 19 национальностей. Чон–Таш - первое и, судя по всему, последнее документально установленное место массового захоронения жертв сталинских репрессий на территории Кыргызстана".

- Однако многие дети не знают о своей трагической родословной. О каком гражданском и нравственном воспитании школьников, молодежи Кыргызстана может идти речь? Надо, чтобы 8 ноября в школах проводился урок памяти, посвященный жертвам сталинских репрессий, - призывала Регина Хелимская.

- Установить надо в Бишкеке камень из черного иссык–кульского гранита с надписью "Жертвам политических репрессий в Кыргызстане 1918–1953 годов". По примеру Соловецкого камня в центре Москвы и Памятника жертвам Голодомора в центре Киева. Место нашего камня надо определить у нынешнего Дома дружбы, в подвалах которого при Сталине были расстрельные камеры, да и просто тюремные камеры тоже. Добираться до чон–ташского "Ата–Бейита" могут далеко не все, чтобы возложить цветы. Мэры Бишкека обещали установить камень, дело дошло до привязки к местности и, увы, застряло. Неужели навсегда? Неужели никому не стыдно за нашу низкую политическую культуру? – негодовала Регина Хелимская.

…Вот один из ее замечательных антисталинских памфлетов "Сталин - это мы?", опубликованный в газете "Вечерний Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/391585
Теги:
Ата-Бейит, вуз, кладбище, книги, Москва, журналисты, Вечерний Бишкек
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