Дональд Трамп поблагодарил кыргызстанца за поддержку

Президент США Дональд Трамп поблагодарил общественное объединение "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений" и ее лидера, гражданина Кыргызстана Болотбека Батилова за поддержку семейных и национальных ценностей. Свое мнение по этому поводу глава США выразил в своем письме общественному объединению.

"Спасибо, что Вы и "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" поддержали мою команду на выборах 2016 года, внеся существенный вклад в разоблачении дьявольской сущности наших оппонентов во всем мире.

Мы выступаем против безумных и безрассудных античеловеческих идей, направленных на подрыв истинных национальных и семейных ценностей, за сохранение и развитие которых, Вы, объединили миллионы граждан по всему миру. Мы выступаем против безумных идей этих неликвидных сборищ и своры радикальных левых партий, принявших курс на псевдосоциализм. Вы разоблачаете фейковые новостные агентства, которые никогда не будут говорить правду обо всех наших достижениях", - написано в сообщении Дональда Трампа.

Отметим, представители общественного объединения "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений" во всем мире борются за сохранение семейных ценностей. Лидером этой организации, в которую входят представители различных стран, является гражданин Кыргызстана Болотбек Батилов.