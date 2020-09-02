Алгоритм работы детских образовательных организаций сферы культуры

28 августа утвержден алгоритм действий для работы специальных образовательных организаций сферы культуры и искусства (музыкальные и художественные школы (школы-интернаты), школы искусств и средне-специальное хореографическое училище) на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщает министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

Детские образовательные организации сферы культуры и искусства с 1 сентября 2020 года согласно приказу министерства культуры, информации и туризма КР возобновят деятельность. Все общеобразовательные процессы будут проводится в онлайн формате, а практические и индивидуальные занятия в реальном режиме.

Поручено принять все меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и общества в образовательном процессе.

"Кроме этого, руководители учебных заведений должны тесно сотрудничать с городскими и местными властями, региональными органами образования и здравоохранения, для снижения риска распространения коронавируса (COVID-19) и проводить информационно-разъяснительную работу по профилактике коронавирусной инфекции среди трудового коллектива, студентов и родителей учащихся", - говорится в сообщении ведомства.

Алгоритм действий по соблюдению санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических режимов по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Организовать "входной фильтр"

- определить ответственное лицо за проведение измерения температуры тела всех сотрудников, организовать журнал учета и контроля температуры, обеспечить измерение на входе ответственным лицом температуры тела сотрудников (желательно бесконтактным термометром, запрещаются ртутный);

- организовать на ежедневной основе проведение опроса сотрудников учреждения о наличии или отсутствии у членов семьи острых респираторных симптомов, а также проведение осмотра сотрудников учреждения (кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и др.) объективный осмотр с последующим занесением в вышеуказанный журнал;

- обязательно отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками острых респираторных заболеваний;

- обеспечить вход сотрудников и родителей детей (сопровождающих лиц) строго при наличии масок или респираторов.

2. Создание условий для соблюдения правил личной гигиены

- при входе в здание установить санитайзеры и дезинфекционные коврики;

- в каждом кабинете установить санитайзеры или антисептические средства;

- вывесить инструкции о правилах мытья рук; санитарные узлы учебных помещений должны быть обеспечены водой, (желательно теплой), средствами личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы для обработки санузлов и салфетки, антисептики).

- усилить медицинский контроль по состоянию здоровья обучающихся, а также работников учреждения, ежедневно находящихся в контакте с детьми;

-организовать журнал контроля температуры обучающихся, до начала уроков/занятий и обеспечить измерение ответственным лицом температуры тела обучающихся (желательно бесконтактным термометром) с внесением данных в указанный журнал;

- при входе в учебный и спальный корпуса установить санитайзеры (с определением ответственного лица по контролю за проведением обработки рук каждого входящего).

3. Использование одноразовых масок для сотрудников организаций образования и условия утилизации

- аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской;

- не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки;

- после того, как маска станет влажной снять маску;

- не используйте повторно одноразовые маски (их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия);

-обеспечение условий утилизации использованных масок, перчаток привести в непригодный вид, не позволяющий повторного использования;

-использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбрасывать в мусорное ведро, контейнер.

4. Обеспечить соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей

- при организации образовательного процесса рассадить обучающихся в шахматном порядке, а при отсутствии возможности рассаживания, расположить в классах учебные столы, парты на расстоянии 1,5-2 м;

-на столе у преподавателя - поставить спрей-антисептик для обработки рук.

5. Проведение регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств

-обеспечить запас соответствующими для обеззараживания активными дезинфицирующими средствами;

- провести инструктаж ответственного лица за уборку об усилении режима дезинфекции учреждения, в том числе использовании средств необходимой концентрации (с обязательной отметкой);

- вывесить график уборки (генеральная, текущая и заключительная);

-обеспечить ежедневную и после каждой смены уборку (текущая) и мытье классов, коридоров с использованием мыло- моющих и дезинфицирующих средств, в т.ч. протирание дверных ручек, поручней столов, спинок стульев, выключателей, оргтехники, телефонов, дверных ручек и т.д.;

-проводить не менее 2-х раз в день уборку (текущую и заключительную) умывально-туалетных, уборных комнат с использованием дезинфицирующих средств, с протиранием раковин для мытья рук, сливных бачков и т.д.

6. Требования к музыкальным инструментам

- осуществлять допустимую обработку музыкальных инструментов антисептическими средствами, не наносящую вред здоровью учащемуся и целостности инструмента, перед началом уроков;

- во время занятий не допускать обмен, музыкальными инструментами, деталями инструментов или аксессуарами;

-особое внимание уделять обработке пола в рабочей зоне группы духовых инструментов.

7. Обеспечение кратности воздухообмена

- проводить на регулярной основе проветривание помещений, после каждой смены и на перерывах (не менее 4-5 раз в день по 15 минут);

- обеспечить нормальный воздухообмен в помещении;

- обеспечить функционирования приточно-вытяжной системы вентиляции (при наличии);

8. Санитарно-просветительская работа

- провести разъяснительную работу среди обучающихся и коллективов учреждений о необходимости самостоятельного контроля и пользования индивидуальными средствами защиты;

- провести инструктаж о мерах профилактики коронавирусной инфекции: соблюдение личной гигиены, гигиены рук, а также соблюдение этикета кашля;

- разместить информационно-образовательные материалы о профилактике коронавирусной инфекции (плакаты, стенгазеты и т.п.) на общедоступных местах, а также телефоны горячих линий;

- ежедневно, во время проведения внеклассных и внешкольных мероприятий проводить "минутку здоровья", направленной на профилактику коронавирусной инфекции.