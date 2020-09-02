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Дожди и грозы. Прогноз погоды по регионам Кыргызстана на 3-7 сентября

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- Оксана Гут
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Дожди и грозы - прогноз погоды по регионам Кыргызстана на 3-7 сентября от Кыргызгидромета.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 3-7 сентября

3 сентября ночью на большей части территории Таласской области, в отдельных районах Чуйской области, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

4 сентября ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков.

5 сентября ночью без осадков. Днем в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

6 сентября ночью без осадков. 6 сентября днем и 7 сентября ночью на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

7 сентября днем в отдельных районах Чуйской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Таласской области без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз по городу Бишкек на 3-7 сентября

3 сентября ночью без осадков, утром и днем дождь, гроза. 4-5 сентября и 6 сентября ночью без осадков. 6 сентября днем и 7 сентября ночью временами дожди, грозы. 7 сентября днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 3 сентября с усилением до 14 м/с.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 3-7 сентября

3 сентября ночью на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Утром и днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

4 сентября ночью на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем в горных районах Джалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Джалал-Абадской области и в Ошской, Баткенской областях без осадков.

5 сентября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

6 сентября ночью без осадков. 6 сентября днем и 7 сентября ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

7 сентября днем в предгорных и горных районах Жалал-Абадской области, в горных районах Ошской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Баткенской области, в долинной зоне Жалал-Абадской области и в зоне земледелия Ошской области без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 3-7 сентября

3 сентября ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

4 сентября ночью на большей части территории, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

5 сентября ночью без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с.

6 сентября ночью без осадков. 6 сентября днем и 7 сентября на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата на 3-7 сентября

3 ночью без осадков. 3 сентября утром, днем и 4 сентября временами дожди, грозы. 5 сентября и 6 сентября ночью без осадков. 6 сентября днем и 7 сентября временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, 3 сентября, 5 сентября днем и 6-7 сентября с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области на 3-7 сентября

3 сентября ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 4 сентября в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 5 сентября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. 6 сентября ночью без осадков.

6 сентября днем и 7 сентября ночью на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 7 сентября днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 8-9 сентября

8 сентября ночью в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Баткенской, Таласской областях без осадков. Днем в отдельных районах Иссык-Кульской области, в горных районах Ошской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков.

9 сентября ночью без осадков, днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Небольшое повышение температуры воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/391609
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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