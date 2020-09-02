Заведующая кафедрой психологии Ошского государственного университета Акчач Жолдошева рассказала корреспонденту"ВБ", как организовать школьнику "дистанционку" без лишних стрессов.

- В первую очередь важен режим. Иначе ребенок не будет чувствовать границы между учебой и свободным временем. Обязательно составьте график работы дома, распорядок дня. Утренняя гимнастика, завтрак, расписание уроков. Надо подготовить рабочее место, где ребенок сможет заниматься. Если детей несколько, то обязательно у каждого должен быть свой угол, место, где его никто не трогает, - советует психолог.

По словам Жолдошевой, особая тревога у детей возникает, если родители проявляют излишнее беспокойство.

- Обязательно детей надо сопровождать и поддерживать. Особенно учащихся младших и средних классов. Но при этом каждый родитель должен знать физиологические и психологические особенности детей. В подростковом возрасте может быть гипоксия и головокружение, из–за этого дети могут отказываться сидеть за тетрадями и учебниками. В такие моменты бесполезно и даже опасно кричать и ругаться, лучше предложить сделать перерыв, открыть окно, провести дыхательную гимнастику. Если ребенок не усвоил тему при дистанционном обучении, следует об этом сказать учителю, обсудить с ним причину, - говорит психолог.

В выпускных классах можно уже дать больше свободы.

- Юношество - интересный период, дети становятся более самостоятельными. Проявляют интерес к профессиям и могут нести ответственность за учебу. Если возникают сложности, не нужно конфликтовать или обвинять детей. Во время первого опыта дистанционного обучения было много насилия в семьях. Это недопустимо. Надо спокойно обсуждать проблемные моменты. С негативными эмоциями только один метод борьбы - их лучше проговаривать, - считает специалист.

По словам Жолдошевой, в результате пандемии у многих людей возникают паника, стресс, депрессия, к этому примешивается беспокойство за детей и учебу.

- Беседуем с родителями, учителями, социальными педагогами, по телефону, через WhatsApp (0772 70–26–42). Сейчас многие волнуются перед ожидаемой второй волной пандемии. Множество вопросов связано именно с этим. Мы, психологи, пытаемся успокаивать. Если человек не стабилизирует свое состояние, то паника может перейти в депрессию и в различные психосоматические заболевания. Поэтому очень важно взять себя в руки, - объясняет психолог.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"