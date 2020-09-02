Важно! Как работают пропускные пункты на границе с Узбекистаном

С сегодняшнего дня сняты ограничения на въезд-выезд граждан и транспортных средств через пункты пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном. Пресс-служба Государственной пограничной службы информирует о порядке хождения контрольно-пропускных пунктов.
Граждане двух государств могут въезжать на территории республик без ограничений, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований:
Пропуск лиц через кыргызско-узбекскую государственную границу осуществляется в следующих пунктах пропуска: "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный", "Кадамжай-автодорожный", "Маданият-автодорожный" и "Баймак-автодорожный".
Транспортные средства пересекают кыргызско-узбекскую госграницу только через КПП "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Кадамжай-автодорожный".
Напоминаем, что с 1 сентября Узбекистан вошел в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.