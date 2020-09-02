Важно! Как работают пропускные пункты на границе с Узбекистаном

С сегодняшнего дня сняты ограничения на въезд-выезд граждан и транспортных средств через пункты пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном. Пресс-служба Государственной пограничной службы информирует о порядке хождения контрольно-пропускных пунктов.

Граждане двух государств могут въезжать на территории республик без ограничений, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований:

лица, находившиеся в Кыргызстане последние 14 дней или имеющие справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в течение последних 72 часов, не подлежат карантинному контролю при въезде в Узбекистан. Граждане Кыргызстана и Узбекистана, прибывающие на территории стран, проходят в пунктах пропуска термометрию и опрос с заполнением анкеты; граждане Узбекистана, выехавшие из Кыргызстана и находящиеся только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращении в республику; во всех остальных случаях лица, въезжающие в Кыргызстан и Узбекистан, подлежат карантинному контролю в порядке, установленном в этих странах.

Пропуск лиц через кыргызско-узбекскую государственную границу осуществляется в следующих пунктах пропуска: "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный", "Кадамжай-автодорожный", "Маданият-автодорожный" и "Баймак-автодорожный".

Транспортные средства пересекают кыргызско-узбекскую госграницу только через КПП "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Кадамжай-автодорожный".

Напоминаем, что с 1 сентября Узбекистан вошел в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.