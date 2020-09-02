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Важно! Как работают пропускные пункты на границе с Узбекистаном

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- Екатерина Улитина
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С сегодняшнего дня сняты ограничения на въезд-выезд граждан и транспортных средств через пункты пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном. Пресс-служба Государственной пограничной службы информирует о порядке хождения контрольно-пропускных пунктов.

Граждане двух государств могут въезжать на территории республик без ограничений, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований:

  1. лица, находившиеся в Кыргызстане последние 14 дней или имеющие справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в течение последних 72 часов, не подлежат карантинному контролю при въезде в Узбекистан.
  2. Граждане Кыргызстана и Узбекистана, прибывающие на территории  стран, проходят в пунктах пропуска термометрию и опрос с заполнением анкеты;
  3. граждане Узбекистана, выехавшие из Кыргызстана и находящиеся только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращении в республику;
  4. во всех остальных случаях лица, въезжающие в Кыргызстан и Узбекистан, подлежат карантинному контролю в  порядке, установленном в этих странах.

Пропуск лиц через кыргызско-узбекскую государственную границу осуществляется в следующих пунктах пропуска: "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный", "Кадамжай-автодорожный", "Маданият-автодорожный" и "Баймак-автодорожный".

Транспортные средства пересекают  кыргызско-узбекскую госграницу только через КПП "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Кадамжай-автодорожный".

Напоминаем, что с 1 сентября Узбекистан вошел в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/391611
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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