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Гимназия "Эврика" поздравляет выпускников 2020 года с поступлением в вузы!

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Коллектив образовательного комплекса - гимназии "ЭВРИКА" поздравляет своих выпускников 2020 года с успешным поступлением в вузы!

1ВАНИНОВА Саидаг. Бишкек, КРСУ, медицинский факультет, направление "лечебное дело"
2ГОФМАН Арина г. Бишкек, КГУСТА, специализация "дизайнер-модельер"
3ЕРШОВА Елизаветаг. Бишкек, КГУСТА, специализация "графический дизайн"
4ИСАМАТОВ Айдарг. Бишкек, АУЦА, направление "Television, Cinema and Media Arts"
5ИСЛАМОВА Мухаррамхонг. Бишкек, Международный университет "Ала-Тоо", гуманитарный факультет, направление "перевод и переводоведение"
6КЛЮЕВ Вадимг .Бишкек, КРСУ, естественно-технический факультет, "технология транспортных процессов"
7МИРДЖАЛАЛОВА Зилолаг. Бишкек, КРСУ, факультет прикладной математики и информатики
8ПОДКОПАЕВА Ангелинаг. Бишкек, КРСУ, факультет психологии
9РОГОЖИН Степанг. Санкт-Петербург (РФ), СПбГУ факультет клинической психологии
10САЙДАЗИМОВА Амалияг. Бишкек, КРСУ, медицинский факультет, направление "лечебное дело"
11СТАРОСЕК Владиславг. Бишкек, КРСУ, естественно-технический факультет, направление "программная инженерия"
12СИЦИНСКИЙ Глебг. Брно (Чехия), СVUT, факультет логистики
13КРАВЧЕНКО Родионг. Бишкек, КРСУ, факультет логистики
14ХАЛТАЕВА Валерияг. Бишкек, КРСУ, факультет прикладной математики и информатики
15ХЕГАЙ Анастасияг. Кембридж (Великобритания), ARU, факультет социологии
16ШИМАРОВ Абдусалимг. Бишкек, КГЮА, направление "судебно-прокурорское дело"
17ДЖЕКШЕНОВ Дастанг .Бишкек, Международный университет "Ала-Тоо",факультет менеджмента
18КОБЗЕВ Владимирг. Бишкек, КРСУ, факультет психологии
19КУРМАНАЛИЕВ Нурсултанг. Бишкек, АУЦА, направление "прикладная математика и информатика"
20КУШАКОВА Кристинаг. Бишкек, КНУ, направление "экономика и управление"
21МАРАТОВ Азаматг. Бишкек, КГТУ, специализация "технология легкой промышленности"
22СПИРИН Артемг. Прага (Чехия), направление "Film and TV School of Perfoming Arts"
23ПАВЛОВ Богданг. Бишкек, КГТУ, направление "программная инженерия"
24ПАЛАМАРЧУК Александраг. Рязань (РФ), РГАТУ, направление "экономика и менеджмент"
25ЯСТРЕБОВ Глебг. Бишкек, Кыргызско-Германский институт прикладной информатики, направление "инф

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!


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