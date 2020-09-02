Гимназия "Эврика" поздравляет выпускников 2020 года с поступлением в вузы!

Коллектив образовательного комплекса - гимназии "ЭВРИКА" поздравляет своих выпускников 2020 года с успешным поступлением в вузы!

1 ВАНИНОВА Саида г. Бишкек, КРСУ, медицинский факультет, направление "лечебное дело" 2 ГОФМАН Арина г. Бишкек, КГУСТА, специализация "дизайнер-модельер" 3 ЕРШОВА Елизавета г. Бишкек, КГУСТА, специализация "графический дизайн" 4 ИСАМАТОВ Айдар г. Бишкек, АУЦА, направление "Television, Cinema and Media Arts" 5 ИСЛАМОВА Мухаррамхон г. Бишкек, Международный университет "Ала-Тоо", гуманитарный факультет, направление "перевод и переводоведение" 6 КЛЮЕВ Вадим г .Бишкек, КРСУ, естественно-технический факультет, "технология транспортных процессов" 7 МИРДЖАЛАЛОВА Зилола г. Бишкек, КРСУ, факультет прикладной математики и информатики 8 ПОДКОПАЕВА Ангелина г. Бишкек, КРСУ, факультет психологии 9 РОГОЖИН Степан г. Санкт-Петербург (РФ), СПбГУ факультет клинической психологии 10 САЙДАЗИМОВА Амалия г. Бишкек, КРСУ, медицинский факультет, направление "лечебное дело" 11 СТАРОСЕК Владислав г. Бишкек, КРСУ, естественно-технический факультет, направление "программная инженерия" 12 СИЦИНСКИЙ Глеб г. Брно (Чехия), СVUT, факультет логистики 13 КРАВЧЕНКО Родион г. Бишкек, КРСУ, факультет логистики 14 ХАЛТАЕВА Валерия г. Бишкек, КРСУ, факультет прикладной математики и информатики 15 ХЕГАЙ Анастасия г. Кембридж (Великобритания), ARU, факультет социологии 16 ШИМАРОВ Абдусалим г. Бишкек, КГЮА, направление "судебно-прокурорское дело" 17 ДЖЕКШЕНОВ Дастан г .Бишкек, Международный университет "Ала-Тоо",факультет менеджмента 18 КОБЗЕВ Владимир г. Бишкек, КРСУ, факультет психологии 19 КУРМАНАЛИЕВ Нурсултан г. Бишкек, АУЦА, направление "прикладная математика и информатика" 20 КУШАКОВА Кристина г. Бишкек, КНУ, направление "экономика и управление" 21 МАРАТОВ Азамат г. Бишкек, КГТУ, специализация "технология легкой промышленности" 22 СПИРИН Артем г. Прага (Чехия), направление "Film and TV School of Perfoming Arts" 23 ПАВЛОВ Богдан г. Бишкек, КГТУ, направление "программная инженерия" 24 ПАЛАМАРЧУК Александра г. Рязань (РФ), РГАТУ, направление "экономика и менеджмент" 25 ЯСТРЕБОВ Глеб г. Бишкек, Кыргызско-Германский институт прикладной информатики, направление "инф

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