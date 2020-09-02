Гимназия "Эврика" поздравляет выпускников 2020 года с поступлением в вузы!

Коллектив образовательного комплекса - гимназии "ЭВРИКА" поздравляет своих выпускников 2020 года с успешным поступлением в вузы!
|1
|ВАНИНОВА Саида
|г. Бишкек, КРСУ, медицинский факультет, направление "лечебное дело"
|2
|ГОФМАН Арина
|г. Бишкек, КГУСТА, специализация "дизайнер-модельер"
|3
|ЕРШОВА Елизавета
|г. Бишкек, КГУСТА, специализация "графический дизайн"
|4
|ИСАМАТОВ Айдар
|г. Бишкек, АУЦА, направление "Television, Cinema and Media Arts"
|5
|ИСЛАМОВА Мухаррамхон
|г. Бишкек, Международный университет "Ала-Тоо", гуманитарный факультет, направление "перевод и переводоведение"
|6
|КЛЮЕВ Вадим
|г .Бишкек, КРСУ, естественно-технический факультет, "технология транспортных процессов"
|7
|МИРДЖАЛАЛОВА Зилола
|г. Бишкек, КРСУ, факультет прикладной математики и информатики
|8
|ПОДКОПАЕВА Ангелина
|г. Бишкек, КРСУ, факультет психологии
|9
|РОГОЖИН Степан
|г. Санкт-Петербург (РФ), СПбГУ факультет клинической психологии
|10
|САЙДАЗИМОВА Амалия
|г. Бишкек, КРСУ, медицинский факультет, направление "лечебное дело"
|11
|СТАРОСЕК Владислав
|г. Бишкек, КРСУ, естественно-технический факультет, направление "программная инженерия"
|12
|СИЦИНСКИЙ Глеб
|г. Брно (Чехия), СVUT, факультет логистики
|13
|КРАВЧЕНКО Родион
|г. Бишкек, КРСУ, факультет логистики
|14
|ХАЛТАЕВА Валерия
|г. Бишкек, КРСУ, факультет прикладной математики и информатики
|15
|ХЕГАЙ Анастасия
|г. Кембридж (Великобритания), ARU, факультет социологии
|16
|ШИМАРОВ Абдусалим
|г. Бишкек, КГЮА, направление "судебно-прокурорское дело"
|17
|ДЖЕКШЕНОВ Дастан
|г .Бишкек, Международный университет "Ала-Тоо",факультет менеджмента
|18
|КОБЗЕВ Владимир
|г. Бишкек, КРСУ, факультет психологии
|19
|КУРМАНАЛИЕВ Нурсултан
|г. Бишкек, АУЦА, направление "прикладная математика и информатика"
|20
|КУШАКОВА Кристина
|г. Бишкек, КНУ, направление "экономика и управление"
|21
|МАРАТОВ Азамат
|г. Бишкек, КГТУ, специализация "технология легкой промышленности"
|22
|СПИРИН Артем
|г. Прага (Чехия), направление "Film and TV School of Perfoming Arts"
|23
|ПАВЛОВ Богдан
|г. Бишкек, КГТУ, направление "программная инженерия"
|24
|ПАЛАМАРЧУК Александра
|г. Рязань (РФ), РГАТУ, направление "экономика и менеджмент"
|25
|ЯСТРЕБОВ Глеб
|г. Бишкек, Кыргызско-Германский институт прикладной информатики, направление "инф