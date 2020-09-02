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"Осознанность спасет этот мир". Избыточное потребление как реальная угроза

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- Андрей Заверухин
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Как часто мы выкидываем надоевшие или ненужные вещи? Достаточно часто, при этом, не задумываясь о том, что с ними происходит дальше и к чему это может привести.

Экологи давно говорят о разных угрозах, и избыточное потребление-одна из них. Тонны купленных и неиспользуемых вещей обречены на прилично отравляющее природу, гниение на полигонах, а значит несут угрозу нашему с вами существованию.

Но решить проблему возможно, и редакция VB.KG поговорила об этом с активистками экодвижения Bishfreemarket Аэлитой Эсенбек кызы и Жамилой Суранаевой, которая также является координатором студенческого экоклуба при КНАУ им К. И. Скрябина.

Автор: Рената Заверухина


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URL: https://www.vb.kg/391613
Теги:
молодежь, мусор, экология, Кыргызстан, активисты
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