Госстрой: К началу учебного года по стране завершено строительство 12 школ

К началу учебного года завершено строительство 12 школ. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя.

Так, общая проектная мощность завершенных данных объектов составило 2820 ученических мест, которые оборудованы всей необходимой техникой и мебелью для узких предметных классов, столовой и актового зала. Также предусмотрены пожарная безопасность и камеры видеонаблюдения, установлен вентиляционный контроль.

Отмечается, что из средств республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения" было профинансировано 475 млн 759 тысяч 800 сомов.

Перечень объектов:

Учебный корпус школы им.Каракеева в с.Кош-Коргон Чуйского района Чуйской области на 350 уч.мест.

Учебный корпус школы им.Акматова в с. Сай Кыштутского а/а Баткенского района Баткенской области на 225 уч.мест;

Капитальный ремонт школы им. Юсупова в с. Жоошук Халмионского а/а Кадамжайского района Баткенской области;

Школа им.Акылбекова в с.Авлетим Авлетим а/а Аксыйского района Джалал-Абадской области на 225 уч.мест;

Школа им. Карасартова в с. Баетов Ак-Талинского района Нарынской области на 275 уч. мест;

Учебный корпус школы им.С.Жусуева уч.Жарооз Кара-Суйского района Ошской области на 225 уч.мест;

Школа в с.Сары-Бээ Капчыгайского а/а Кара-Кулджинского района Ошской области на 200 уч.мест;

Школа им.А.Чынкараева в с.Кожоке Исановского а/а Ноокатского района Ошской области на 225 уч.мест;

Школа №58 им. Ж.Маматжанова в с.Макаренко Тортколского а/а Узгенского района Ошской области на 275 уч.мест;

10 Школа №6 им.А.Навои в г.Узген Ошской области на 520 уч.мест;

11 Учебный корпус школы Кысык-Алма Жалпак-Ташского а/а Узгенского района Ошской области на 200 уч.мест;

12 Доп.корпус к школе в с.Кок-Сай Кара-Бууринского района Таласской области на 100 уч. мест;