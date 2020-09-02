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Джусупбекова: В первую очередь в школы вернутся ученики 2, 5, 9,11 классов

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- Оксана Гут
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В первую очередь в школы на традиционную форму обучения могут вернуться ученики 2-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Об этом в эфире "Ала-Тоо 24" заявила заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.

Она отметила, что Минобразования прорабатывает несколько вариантов возобновления обучения в традиционном режиме.

"Если эпидситуация стабилизируется, то по нашим вариантам, в первую очередь в школы должны вернуться ученики 2-х классов - они учились в традиционной форме всего год и то неполный. Далее ученики 9-х, 11-х классов - это выпускники. Чем больше они в реальном формате обучаются, тем лучше результаты, уверенности. И пятиклассники - это переходный класс. Они после начальной школы становятся старшеклассниками", - отметила Джусупбекова.

По ее словам, Минобраз может поэтапно возвращать детей в школы. При этом необходимо обеспечивать санитарно-гигиенические требования для безопасности школьников.

Замминистра также напомнила, что сейчас в традиционном режиме обучаются только первоклассники. Так как применить для них дистанционный формат обучения было невозможны из-за отсутствия навыков.


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URL: https://www.vb.kg/391617
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, ученик, карантин
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