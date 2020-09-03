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Дистанционное обучение. Минобраз рассказал об образовательных ресурсах

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- Екатерина Улитина
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Министерство образования и науки в связи с эпидемиологической ситуацией в стране с 1 сентября организовало обучение для учащихся 2-11 классов в дистанционном формате. Телеуроки снимались более чем на 10 студиях и транслируются в эфирах телеканалов "Илим жана Билим" ЭлТР (5-11 классы) и "Баластан" КТРК (1-4 классы).

После эфиров телеуроки размещаются на специально разработанном министерством образования и науки портале https://oku.edu.gov.kg/ky/.

https://oku.edu.gov.kg/ky/ - это портал разработанный также для учителей, он содержит методические рекомендации для родителей и там же размещены развивающие видеоуроки.

https://kitep.edu.gov.kg/kg - разработанная электронная библиотека. На ней размещены более 700 учебников из школьной программы на трех языках (кыргызский, русский и узбекский). В библиотеке можно перейти в соответствующие разделы, выбрать класс, скачать темы по нужной теме или прочитать онлайн. Книги скачиваются в удобном формате. Есть и другие полезные публикации для учащихся. Например, учебники по повышению цифровой грамотности, медиаграмотности, известные произведения кыргызских и зарубежных писателей. Учащиеся могут читать книги в библиотеке или их скачивать.

Учебники можно найти на ресурсе https://lib.kg/lib/school. Там также размещены учебные и полезные материалы.

https://ibilim.kg – это учебно-методический комплекс для учащихся и родителей, который содержит 7 предметов начальной школы. Рекомендуется как дополнительный образовательный ресурс. Учебные материалы на кыргызском и русском языках предназначены для учащихся начальных классов и соответствуют возрастным характеристикам и образовательным стандартам республики.

https://bb.edu.gov.kg/ - "Билим булагы" – это учебно-методический комплекс, который содержит учебные материалы по математике, физике, химии, биологии, географии, истории, мировой и кыргызской литературе, английскому языку для 5-9 классов, которые соответствуют образовательным стандартам Кыргызской Республики.

Дополнительные образовательные приложения:

Мобильное приложение MEGA24. В разделе "Цифровая школа" размещены видеоуроки, прошедшие в эфире. Еще одно преимущество приложения – возможность смотреть прямые трансляции видеуроков на телеканалах. При использовании приложения учащимися Интернет-трафик не используется.

Мобильные приложения Zoom и WhatsApp. С помощью этих приложений учителя могут отправлять задания учащимся.


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URL: https://www.vb.kg/391624
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан
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