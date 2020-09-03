ГНС не рекомендует приобретать ГСМ в местах стихийной торговли

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики обращает внимание автовладельцев на необходимость приобретения ГСМ только на автозаправочных станциях.

"Недобросовестные продавцы, торгующие бензином на обочинах дорог, остановках маршрутных такси и в других местах, зачастую выдают свой товар за "АИ-92" и "АИ-95", но на самом деле, как показывают рейдовые мероприятия, это бензин самого низкого октанового числа "АИ-76" или "АИ-80", - отмечено в сообщении ведомства.

В ГНС заявляют, что, приобретая бензин марки "АИ-76" или "АИ-80" на АЗС, уличные торговцы затем продают его под другой маркой.

Использование некачественного бензина ведет к поломкам машины и затратам на ремонт автомобиля. Поэтому, во избежание технических проблем с автомобилем, рекомендуется заправляться исключительно в специализированных точках реализации ГСМ - на АЗС.

Напомним, что с 1 июля в рамках проекта фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым" автозаправочные станции, в том числе автомобильные газозаправочные и газонаполнительные компрессорные станции начали работать с автоматизированной системой управления АЗС. Установленная АСУ гарантирует законную деятельность автозаправочных станций, а также способствует борьбе с контрабандой и торговлей некачественным ГСМ.