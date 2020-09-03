Президент ознакомился с ходом внедрения цифровизации в Жайылском районе

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 сентября, в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом внедрения цифровизации в деятельность органов местного самоуправления на примере Ак-Башатского айыл окмоту Жайылского района.

Директор государственного предприятия "Инфоком" Рыскулбек Осмоналиев презентовал автоматизированную информационную систему "Санарип аймак" и автоматизированную систему учета кадров "E-kyzmat".

Отмечено, что в настоящее время на основе данных платформ сформирован электронный вариант похозяйственной книги с описанием состава и уровня благосостояния семей, проживающих на территории айыл окмоту. Сейчас в систему внесены данные 852 домохозяйств.

Прием заявлений граждан и выдача необходимых запрашиваемых документов в Ак-Башатском айыл окмоту проводится по принципу "Единого окна". Также по данному принципу оказываются услуги специалистов по социальным, налоговым и земельным вопросам.

На сегодняшний день имеется доступ к базам данных Государственной регистрационной службы, Государственного агентства по земельным ресурсам и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. В дальнейшем посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк" будет открыт доступ к базам данных других государственных органов (Социальный фонд, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки и др.).

Как отметил Рыскулбек Осмоналиев, на сегодняшний день дистанционное обучение по использованию цифровых платформ прошли более 300 представителей айыл окмоту по всей стране. После стабилизации эпидемиологической ситуации планируется продолжить обучение с выездом в регионы.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность внедрения цифровизации в каждом айыл окмоту и во всех регионах, что повысит эффективность работы органов местного самоуправления. Также это автоматизирует процесс предоставления государственных и муниципальных услуг местному населению, что значительно сокращает бюрократию и повышает качество принимаемых решений.

Глава государства напомнил, что основной целью цифровизации на местах является повышение удобства для местного населения при получении государственных услуг и сокращение элементов коррупции.

В качестве примера Сооронбай Жээнбеков назвал автоматизацию выдачи справки о несудимости, которая привела к снижению бюрократии и значительному экономию времени граждан.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость активизации работ в данном направлении во всех регионах страны.

Как известно, 2020 год объявлен Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Государственная политика цифровой трансформации реализуется под личным контролем Президента Сооронбая Жээнбекова.

Основным назначением АИС "Санарип аймак" является повышение эффективности работы айыльных аймаков посредством автоматизации работы по предоставлению государственных услуг. Система запланирована к запуску в 484 айыл окмоту страны до конца 2020 года.