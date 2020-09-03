Как удается брату замакима Первомайского района выигрывать тендеры?

По данным одного из источников на страницах Фэйсбука, Руслан Шарапов, являясь заместителем главы Первомайского района Бишкека, неоднократно заключал договора на поставку услуг с ОсОО "ШарКазСтрой". Последняя поставка услуг стоила бюджету мэрии более чем 3-х миллионов сомов. Но и это не так страшно, потому что три миллиона сомов для бюджета города, в общем-то, не такая уж и большая сумма. Здесь интересен другой момент. Как выяснилось, учредителем компании "ШарКазСтрой" является родной брат Руслана Шарапова – Шарапов Мираслан Эсенбекович.

Стоит сказать, что сам Шарапов Руслан в недавнем прошлом был сотрудником финансовой полиции, а затем, под покровительством членов партии СДПК, сделал головокружительную карьеру. Пользуясь своим служебным положением и полной безнаказанностью Руслан Эсенбекович неоднократно заключал договора на поставку услуг именно с ОсОО "ШарКазСтрой".

Согласно ст. 6 Закона КР "О государственных закупках", "закупающая организация не может заключать договор или рамочное соглашение о закупках с поставщиком, подрядчиком или учредителем, участниками которых являются лица, занимающие политические государственные или муниципальные должности или их близкие родственники". Тогда каким же образом родные братья, вопреки закону, смогли заключить договор? Ведь по всем правилам, в случае выявления аффилированной компании, конкурсные заявки подлежат немедленному отклонению.

По данным портала "Открытый бюджет", ОсОО "ШарКазСтрой" за весь период своей деятельности перечислило в госбюджет платежей всего лишь 718 тыс. сомов, когда как полученная прибыль составила 10 миллионов 348 тысяч 431 сом. При том, что налоговая нагрузка должна составлять 7% по отношению к выручке, легко посчитать, что налоги ОсОО "ШарКазСтрой" составили всего лишь 0,78%. О чем это может говорить? Всего лишь о том, что есть конкретный факт неуплаты и сокрытия налогов почти на 1 миллион сом. Кроме этого, не указано, что ОсОО "ШарКазСтрой" выплачивало подоходный налог или налог на прибыль.

Могут ли простые предприниматели пользоваться такими привилегиями? Однозначно, нет. Ну, если только вы не имеете хороших и крепких связей в ГСБЭП или у вас нет высокого покровителя в депутатском корпусе ЖК, и чувство полной безнаказанности за свои противоправные действия.

Конечно, можно хвастаться в соцсетях и регулярным отдыхом за границей, и весёлыми посиделками в крутых кабаках столицы в окружении высокопоставленного коррумпированного бомонда и большим количеством недвижимости – 4 жилых дома, 3 жилые квартиры, земельные участки и многое другое… В этой связи возникает вопрос: может ли простой государственный служащий заработать все эти богатства?

В общем "благодаря" именно таким чиновникам, дискредитируется звание госслужащего и появляются вопросы: почему чиновникам страны можно все, а простому народу ничего? Почему государственные структуры могут напрягать и давить только слабых и не имеющих связей граждан, а "своих" прикрывают?