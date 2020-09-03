В России предложили "обезличить "сигареты для стран ЕАЭС

Министерство здравоохранения РФ выступило с инициативой по введению обезличенной табачной упаковки на территории Евразийского экономического союза. Эту идею поддержали в профильной комиссии правительства страны, а теперь вот и в Госдуме.

Как сообщается, Минздрав уже несколько лет лоббирует введение в России обезличенных табачных пачек. И теперь решил продвигать инициативу на уровне ЕАЭС. Соответствующие изменения предполагается внести в технический регламент Союза "О безопасности табачной продукции". Теперь здравоохранительное ведомство должно согласовать проект поправок и направить его в Минэкономики, которое передаст этот документ в Евразийскую экономическую комиссию.

Член Комитета по охране здоровья при Государственной Думе РФ Борис Менделевич разделил мнение, что инициатива Минздрава РФ по обезличиванию пачек сигарет на территории Евразийского экономического союза поможет сделать курение менее привлекательным в странах-партнерах – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

Против этой идеи выступают производители табачной продукции. Они считают, что данная мера вряд ли приведет к существенному снижению продаж в легальной рознице. В той же России и так уже запрещена открытая выкладка сигарет в магазинах, и покупатель не видит пачку, пока продавец не достанет ее из закрытого стеллажа. Еще один аргумент: простота изготовления обезличенных пачек и отсутствие возможности защиты товарных знаков вызовут резкий рост числа подделок.

Вместе с тем, введение обезличенных табачных пачек - не единственная инициатива Минздрава в рамках ЕАЭС. Так, в ведомстве предлагают установить на уровне Союза требования к воспламеняющейся способности сигарет. Речь идет о переходе на производство сигарет с бумагой, которая будет сама затухать.