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"Электронное здравоохранение позволит повысить эффективность при лечении"

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 сентября, в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом цифровизации системы здравоохранения на примере объединенной территориальной больницы Жайылского района, которая одной из первых в стране внедрила в работу элементы электронного здравоохранения.

Директор объединенной территориальной больницы Жайылского района Роза Алымкулова проинформировала, что в настоящее время медицинский персонал использует при обслуживании больных электронную карту пациента и электронный перечень лекарственных препаратов.

Также Глава государства осмотрел лабораторию и здание реанимационного отделения объединенной территориальной больницы Жайылского района после капитальной реконструкции.

Отмечено, что в связи с устареванием бывшего отделения интенсивной терапии и медицинского оборудования, реконструкция учреждения в 2018 году было включено в проект АРИС по устойчивому развитию сельских районов.

На сегодняшний день завершено строительство и реконструкция 22 медицинских кабинетов, общей операционной и других помещений, монтаж систем вентиляции и благоустройство территории.

Президент Сооронбай Жээнбеков в беседе с медицинским персоналом поблагодарил их за огромный вклад в стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией, подчеркнул, что они мужественно выполнили и продолжают выполнять свой профессиональный долг, сохраняя здоровье и жизни граждан страны.

Глава государства с удовлетворением отметил успехи Жайылской больницы по цифровизации своей деятельности. Он подчеркнул необходимость внедрения подобных систем во всех учреждениях здравоохранения страны. Отметил, что электронное здравоохранение позволит повысить оперативность и эффективность при лечении пациентов.

Также Президент подчеркнул, что цифровые технологии позволяют сэкономить время пациентов, снизить административные барьеры, а медицинские работники, не занимаясь бумажной волокитой, станут уделять больше внимания качественному лечению пациентов.

Коллектив районной больницы озвучил Президенту свои насущные проблемы, в том числе и личного характера. В качестве одного из самых животрепещущих вопросов они назвали размер заработной платы врачей.

Глава государства отметил, что цифровая трансформация страны в том числе нацелена и на решение указанных вопросов - благодаря снижению коррупционных проявлений и выводу средств из тени удастся повысить объем поступлений в республиканский бюджет, повысить зарплаты работникам социальной сферы, в том числе и врачей.

Президент Сооронбай Жээнбеков, напомнив, что ранее были повышены зарплаты семейных врачей, в настоящее время, несмотря на сложности с в экономике страны и исполнением бюджета, рассматривается вопрос повышения заработных плат стационарных врачей.


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URL: https://www.vb.kg/391649
Теги:
Жайылский район, здравоохранение, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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